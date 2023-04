Axel Kicillof se guarda una carta para desdoblar la elección general a gobernador de la nacional

Axel Kicillof y Alberto Fernández

La provincia de Buenos Aires irá a las PASO para elegir candidatos a gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares el mismo día que sean las Primarias presidenciales. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo ratificó este miércoles al dar cuenta que para modificar el calendario PASO no tiene el número suficiente en la Legislatura bonaerense. Como explicó Infobae, la PBA tiene una ley de PASO propia donde se establece que este tipo de elección para los cargos provinciales se debe llevar adelante el mismo día que los comicios nacionales. Sin embargo, la situación varía con las elecciones generales donde -si quisiera- Kicillof podría tomar distancia de la contienda nacional y fijar su propia fecha.

En medio de la incertidumbre electoral en la que se encuentra el Frente de Todos, esa carta todavía no se usó. En el kirchnerismo exhiben su resignación por la (in)definición del presidente Alberto Fernández; primero sobre si será o no candidato y luego sobre el camino a tomar. “Hicimos una reunión en el PJ de Matheu, pero el día del militante del 2021, después de la elección de medio término, el Presidente dijo ‘vamos a PASO’. Fijó esa estrategia, nosotros no la discutimos. Fuimos al PJ hace dos meses. Se iban a llamar a otras reuniones, pero no se llamaron. La verdad es que no estamos discutiendo la estrategia”, expusó Kicillof este miércoles en una entrevista con C5N, con cierto grado de lamento como el que días atrás también había dejado correr el ministro del Interior Eduardo de Pedro, al hablar sobre este tema.

Axel Kicillof junto a Martín Insaurralde, Wado de Pedro y Máximo Kirchner

Para el kirchnerismo una de las estrategias trazadas es retener la provincia de Buenos Aires. El factor de la candidatura nacional será vital para las aspiraciones de Kicillof y del espacio en su totalidad. La Cámpora, por ejemplo, tiene fuerte presencia en el gobierno bonaerense. Queda un camino poco explorado, pero posible, para tomar distancia de la contienda por la presidencia: que la provincia se desenganche de la elección nacional en los comicios generales.

El gobernador tiene esa llave y es a través de un decreto de convocatoria. El artículo 114 de la ley electoral marca que “la elección de Gobernador y Vicegobernador tendrá lugar conjuntamente con la de Senadores y Diputados Provinciales, Intendentes, Concejales y Consejeros Escolares del año que corresponda, previa convocatoria con no menos de noventa (90) días de anticipación, que hará el Poder Ejecutivo o el Presidente de la Asamblea Legislativa en su defecto”, mientras que el punto 116 de la misma norma plantea que las elecciones “se llevarán a cabo en una fecha comprendida entre los treinta (30) y ciento veinte (120) días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos” y que “el Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”.

Así como la ley le da la posibilidad de convocar simultáneamente con la elección presidencial, también le otorga la facultad de no hacerlo si así lo quisiera. A diferencia de las PASO, en la elección general el gobernador solo necesita confeccionar un decreto con su firma para definir cuándo se votará en su distrito. Lo tendrá que hacer “con no menos noventa (90) días de anticipación”. Esa convocatoria deberá ser previa a las PASO.

Un sector del Frente de Todos aún se ilusiona con que Cristina Kirchner sea candidata (REUTERS)

Fuera de lo técnico, que en la administración bonaerense admiten que es complejo ir a una elección individual por la logística que implica la organización total de la elección, está la cuestión política. “A nivel nacional necesitamos una estrategia ganadora porque lo que hay en riesgo es muy, pero muy grande”, planteó Kicillof. Hoy por hoy una de sus preocupaciones es quién será el candidato a la presidencia, entendiendo que su intención es ser reelecto en la provincia de Buenos Aires y el escenario de tercios en el orden nacional empieza a instalarse. Pero el presidente Alberto Fernández dilata su definición de una candidatura. Un intendente del conurbano, que acumula algunos períodos de gobierno, fue contundente ante la consulta de Infobae. “Es entendible lo de Alberto, si dice ahora que no va a ser candidato…quién lo va a ir a ver a Olivos; tiene que sostenerse”. El mismo jefe comunal, que suele hablar con el mandatario, cree que Fernández no será candidato.

Los intendentes bonaerenses también juegan su rol en un partido que los incluye. Con desdoblamiento o no de lo nacional, el cargo a jefe comunal va pegado al del gobernador y por eso interpretan que hay que generar la mejor estrategia en la provincia de Buenos Aires.

Para el kirchnerismo, la opción de Cristina Kirchner como candidata podría borrar de un plumazo cualquier tipo de alquimia electoral, aunque hoy una postulación de la vicepresidenta es otra de las incógnitas en el peronismo. En lo público, quedó el fuerte pronunciamiento de la propia Vicepresidenta cuando a finales del año pasado dijo que no iba a ser candidata a nada. “Estamos en una situación donde hay que fijar una estrategia, en un contexto muy complejo, con una oposición que se está despanzurrado entre ellos. En la provincia no vamos a parar. Hay una disputa, hay un proyecto, hay un futuro y vamos derecho al futuro. Hemos dado muestra de dar la pelea necesaria para poder llevar adelante estas políticas porque nada es fácil en la provincia y vamos a tener una campaña dura”, vaticinó Kicillof. Por lo pronto, va a las PASO con la elección nacional.

