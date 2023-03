Luis Juez y Rodrigo De Loredo confirmaron que una encuesta definirá el candidato en Córdoba: “Será el más competitivo”

Rodrigo De Loredo, Luis Juez y Mario Negri (foto Twitter @marioraulnegri)

El senador Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo confirmaron que la candidatura a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio será definida durante este mes por medio de una encuesta en la que trabajan los equipos políticos de ambos, que deberá estar terminada antes de fin de mes. “Irá quien esté más competitivo”, coincidieron ambos.

Juez, quien tiene la mayor chance de encabezar el binomio que enfrentará al candidato oficialista Martín Llaryora, destacó que “la mayor apuesta del peronismo siempre fue dividirnos, fragmentarnos, y muchas veces le dio resultado producto de nuestras propias vanidades. Muchas veces nuestras vanidades exacerbadas terminaron siendo funcionales a que el peronismo se mantuviera en el poder.

“Esta vez no lo han logrado y van a tener que enfrentar una fórmula muy competitiva”, afirmó Luis Juez junto a De Loredo, en uno de los salones del Hotel Quinto Centenario. Ambos participaron de la convocatoria de la Fundación Mediterránea, donde expuso su presidenta María Pía Astori; el titular del IERAL, Carlos Melconian; y el gobernador Juan Schiaretti. El mandatario presentó un fuerte discurso anti grieta y defendió el modelo de gestión de Córdoba.

María Pía Astori, Schiaretti, Melconian y la primera línea de la Fundación Mediterránea.

En diálogo con Infobae, afirmaron que el caso de Córdoba debería ser tomado como ejemplo en la cruel interna que sacude a la coalición de Juntos por el Cambio. Vale para lo que pasa en el PRO, con los cruces entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como entre los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales. Pero también para las tensiones que escalan en provincias como Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro y la “madre de todas las batallas”: la provincia de Buenos Aires.

- Finalmente la candidatura a gobernador la van a dirimir por una encuesta.

Rodrigo De Loredo: Ya es un hecho que hemos comunicado que hay acuerdo. Siempre lo supimos así, pero el peronismo y en función del pasado de Juntos por el Cambio se intentó todo este año instalar esta idea de que JxC se peleaba, pero está absolutamente garantizada una oferta unificada de la oposición en Córdoba.

Tenemos responsabilidad y pudimos transitar las diferencias. Hablamos con Luis cuánto nos preocupa la interna de Juntos por el Cambio nacional -que no me asusto, porque son genuinas y legítimas y creo en la pluralidad- pero empieza a preocupar cuando compiten y se lesionan, porque la gente se angustia mucho.

Acá en Córdoba hay un ejemplo de dos dirigentes que estuvimos recorriendo la provincia, nos hemos dedicado a estudiar los problemas de Córdoba y a ofrecer una alternativa de solución. Esto lo hemos transitado con una sintonía, con un ejemplaridad.

La primer definición es que vamos a presentar una opción unificada. La segunda es que internas ya no vamos a poder hacer. Luis nunca fue partidario de las mismas. Él viene de otras expresiones de la política, nosotros radicales como que estamos más habituados a las internas.

Por el tiempo o lo que fuera, internas ya no se pueden hacer. Hemos encarado una encuesta y con esta transparencia y con esta humildad con la que llevamos el tema, lo que lo que dé como más competitivo va a ser la opción para que le vamos a ofrecer a los cordobeses, porque creemos que los cordobeses se merecen una opción real de cambio en Córdoba. Si les parece que está bien lo que hace Unión por Córdoba hace 24 años el peronismo gobernando, bueno, pero van a tener una opción muy competitiva al frente que está dispuesto a gobernar.

El senador Luis Juez y el diputado radical Rodrigo De Loredo, dirimirán las candidaturas por encuestas.

Luis Juez: Para muestra basta un botón es bueno que vayas a presenciado la conferencia de Schiaretti, que es un tipo que se está yendo, en términos políticos es exitoso fue tres veces gobernador e integrante de una dupla que llevan 24 años en la provincia de Córdoba, pero con un discurso de viejísimo. Según con quién nos comparemos, puede ser que Córdoba sea todavía una provincia importante si te comparás con Formosa o con Tucumán, pero no tiene que ver con la Córdoba que con la que empezamos nosotros a militar hace 40 años, donde por la calidad de la educación éramos La Docta, era una de las provincias más seguras de la República Argentina, tenía una excelente salud pública.

El gobernador, después de 24 años, después del tercer mandato, sabiendo que nunca más va a ser gobernador no habla de los temas centrales en un momento de la mayor crisis de la República Argentina, salvo la crisis del 2001, estamos con una hiperinflación terrible, con una devaluación encubierta monstruosa, con un crecimiento de la pobreza que no teníamos desde el 2001. Sin embargo, la política de Córdoba sigue escondiéndole el traste de la jeringa y no se hablan de los temas centrales: la salud pública, la educación, la inseguridad. Esa es la Córdoba que tenemos que cambiar y, en eso, no hay forma de que la cambiemos sin que estemos espalda contra espalda y seamos parte de un mismo proyecto y levantemos la vara.

- ¿Ese esquema con encuesta cómo va a ser? ¿Uno va a ser gobernador y el otro vice?

Juez: Lo que nos diga la muestra, porque estamos trabajando con seriedad y apuntando a lo que sea más competitivo. Es como un equipo de fútbol: no se te ocurre poner el enano en el arco y a un grandote de tres metros a jugar de 9, lo ponés de 2. Distribuir el equipo en la cancha y después competir.

- ¿Cuál es el plazo para definir con esa encuesta?

De Loredo: Los plazos está claro que se están cerrando, pero no tengo dudas de que en marzo esto estará resuelto.

- ¿Antes de que termine marzo?

De Loredo: Sí, seguro, no tengo dudas. No deja de ser un dato que las preguntas sean todas hacia nosotros y que el gobernador todavía no ha fijado fecha de las elecciones.

Luis Juez: Fijate la fragilidad y cómo Córdoba ha perdido calidad institucional, que un tipo que ha estado 24 años en el poder, que se va y que sabe que nunca más va a ser gobernador especula con el cronograma electoral. ¿Hace falta?

De Loredo: había una ley que establecía una fecha fija y se encargaron de derogarla.

Juez: Esto habla de la pésima calidad institucional en la que ha caído Córdoba.

- ¿El resultado de la encuesta entonces va a ser vinculante? ¿Ninguno va salir a desconocer los resultados?

De Loredo y Juez: La estamos trabajando juntos.

Juez: Y estamos viendo dónde somos cada vez más competitivos, donde nosotros rendimos al equipo.

- Esta decisión que tomó Córdoba, dos sectores que tenían mucha potencia electoral para enfrentar al Gobierno de Córdoba porque no está pasando en otros lugares?

De Loredo: Ojalá que se tome, es un aporte que hacemos. Ojalá que se dé.

Juez: Perdoná que pueda ser presuntuoso, pero pretendemos que sea una mecánica que Juntos por el Cambio a nivel nacional la tome como propia. Ninguno de nosotros individualmente es más importante que el conjunto. En el conjunto somos invencibles. Entonces si alguien cree que por presencia o por predicamento es más importante que el conjunto, se equivoca.

Y nosotros lo vamos a mostrar en la provincia más competitiva, más delicada, en la cuna de Juntos por el Cambio, que la mecánica para resolver los conflictos también puede ser el diálogo y la construcción.

- ¿Creen que era la definición de la candidaturas presidenciales también podría ser un esquema parecido?

De Loredo: a nivel nacional tenés la PASO, simplemente lo que decimos que se transite poniendo más énfasis en las coincidencias y en los aportes positivos, que en las diferencias. Esa sería la lógica.

Juez: Y no ser funcional al kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha bajado tanto la vara que parece que esa pelea fuera un trámite y la gente nos ve con preocupación, ve la pelea de muchos dirigentes nuestros con preocupación. Dicen “pucha, se están peleado y son parte del mismo espacio, de la misma oferta electoral, que nos va a pasar cuando el gobiernen”.

Larreta, Macri y, detrás, Patricia Bullrich. (foto Franco Fafasuli)

- ¿A veces Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri están dando un espectáculo que alimenta eso?

Juez: Necesitamos mostrar otra imagen. La gente está desesperada, les juro. La gente está desesperada, quiere que hablemos de los temas de ellos, que nos preocupemos por los temas de ellos. Saben que vamos a gobernar este país a fin de año y quieren que les digamos cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos hacer, con qué equipo, en qué términos, en qué tiempos.

Me desespera cuando creemos que, como que la vara está tan baja, que solamente la pelea es entre nosotros, porque el que gana se queda con todo. Esto no va a ser así, porque en definitiva la PASO van a dirimir quién puede ser el que conduzca, pero en ese equipo no se puede prescindir de ningún dirigente para la coalición de gobierno.

- ¿No va a ser como la experiencia de 2019, de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, que se juntaron para ganar y después vinieron los problemas?

De Loredo: El peronismo es una máquina electoral, que se juntan al solo efecto de repartir porciones de una pizza y retener el poder. No se juntan por una cosmovisión del mundo, de las políticas públicas que vayan a implementar. La única variable que les mantiene la coherencia de administrar la decadencia del país es sostenerse en el Estado. En eso, sí son extremadamente pragmático, todo lo demás es quilombo como lo estamos viendo.

Luis Juez: exactamente, el peronismo, se pone de acuerdo para comprar la pizza y después se mata por el carozo y la aceituna. La gente ese episodio lo viene viendo hace 50 años. Estos tipos tienen una oferta electoral a la hora de competir, son terriblemente competitivos, pero cuando llegan al poder se empiezan a matar por porciones de poder. Nosotros tenemos que mostrar en Córdoba una construcción distinta, porque el peronismo de Córdoba no es muy distinto al del nivel nacional.

En la mesa nuestra había diputados nacionales que el miércoles de la semana pasada votaron con la mano levantada, inclusive gente vinculada al riñón de Schiaretti.

De Loredo: Exactamente, aprobaron la moratoria previsional que agrava el déficit de la Argentina y de la pobreza de los haberes jubilatorios.

Luis Juez: y durante los últimos tres años, que transité como diputado y este año como Senador de la Nación, en todo lo que tuvo que ver con el tema del ataque a la Justicia, Procurador General, número de la Corte, el schiarettismo acompañó todo.

De Loredo: Nosotros no ponemos en duda que Schiaretti deja un legado de obras públicas en la provincia, que no es menor y algunos otros aciertos que han tenido, porque han goberado 24 años, pero del discurso de modelo cordobés desde el punto de vista institucional te lo pongo en estos términos Cristina desearía tener el andamiaje legal institucional de Córdoba.

