García Moritán, el alfil de López Murphy que se suma a lista de candidatos para suceder a Rodríguez Larreta

Juntos por el Cambio transita un momento de confusión desatado por las declaraciones de esta semana de Elisa Carrió. “Lilita” salpicó a dirigentes del PRO y del radicalismo y en el espacio quedó el río revuelto. En ese contexto y de cara a 2023, la coalición opositora está plagada de incertidumbres e indefiniciones. Sin embargo, hay algo unánime que en el partido fundado por Mauricio Macri repiten como un mantra: “No podemos perder la Ciudad con los radicales”. Sin embargo, el desfile de candidatos se extiende a todos los partidos de la coalición, incluyendo a Roberto García Moritán, impulsado por Ricardo López Murphy.

La idea del “no podemos perder” nació por el desafío que supone la candidatura del senador Martín Lousteau, correligionario del ala Evolución. El ex embajador en Estados Unidos oficializó su candidatura a Jefe de Gobierno porteño en mayo, previas conversaciones en la sede de Uspallata, y cuenta con el respaldo del aparato de la UCR de la Ciudad.

En tanto, el jefe de Gobierno está concentrado en su plan presidencial. El diálogo de Horacio Rodríguez Larreta con Lousteau implicó que el economista se enfoque en la competencia por la jefatura de Gobierno y que desista o postergue su deseo de ir por la presidencia.

Esa jugada abrió interrogantes en la ingeniería electoral de la Ciudad, en vistas de la sucesión del actual mandatario porteño. ¿Jorge Macri es el candidato del PRO para suceder a Larreta? Eso deslizan quienes intentan explicar por qué el primo del expresidente licenció la intendencia de Vicente López y cruzó la General Paz para asumir como funcionario porteño.

¿Y María Eugenia Vidal, que volvió a competir como candidata a diputada nacional por la Ciudad? Quienes conocen a la ex gobernadora aseguran que su voluntad apunta al Sillón de Rivadavia y que el propio Macri se encargó de subirla al escenario nacional.

De todos modos, si el axioma reza que “el PRO no puede perder la Ciudad”, su tierra natal, en la mesa chica del partido amarillo no descartan que le pidan a Vidal ser candidata en CABA. “Voy a estar en el lugar que más pueda aportar”, ha dicho públicamente la ex mandataria provincial.

No obstante, esos interrogantes que deambulan en Juntos por el Cambio, en torno a la sucesión del Ejecutivo porteño, también se extienden al resto de los partidos de la coalición.

García Moritán, el candidato de López Murphy

Hace varias semanas que Ricardo López Murphy recorre la Argentina para fortalecer a Republicanos Unidos, la pata liberal de JxC. Cerca del ex ministro de Economía explican que “la idea es que Ricardo sea nuestro candidato a presidente en las PASO de JxC”.

En el búnker liberal ya armaron una confederación de partidos para obtener la personería partidaria nacional. Quien orbita en torno a ese acuerdo es Pedro Braillard Poccard, vicegobernador de Corrientes.

Alejandro Bongiovanni, de la Fundación Libertad; Yamil Santoro, referente del espacio; y Jorge San Martino, jefe de Despacho de López Murphy, son tres puntales de ese armado.

Cerca de López Murphy también admiten que hay conversaciones avanzadas con el Partido Demócrata Progresista, -presidido por Oscar Moscariello-, que tiene los avales necesarios para una candidatura presidencial.

En la Ciudad, el alfil de López Murphy es Roberto García Moritán. El economista y empresario gastronómico asumió como legislador porteño el año pasado, desde donde presentó siete proyectos de ley. Hoy recorre activamente cada barrio porteño.

Con la idea de posicionarse en el tablero porteño, García Moritán está escribiendo un libro en el que intercala aspectos biográficos con su mirada sobre el desarrollo de emprendimientos y proyectos productivos. Cerca del legislador le anticiparon a Infobae que la idea es publicar el libro antes de fin de año.

El sendero político de García Moritán

García Moritán saltó a la fama tras su casamiento con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, en 2019. De todas formas, su incursión en la política es previa. Entre 2017 y 2018, el legislador fue asesor de la gobernación de Vidal. Se desempeñó como responsable de los desarrollos socioproductivos del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

En ese rol, recorría barrios bonaerenses para fomentar emprendimientos y pequeños proyectos productivos. En 2020 fundó Asociar, una fundación con la que recorre barrios vulnerables de la Ciudad para “impulsar emprendimientos socioproductivos”, como definen cerca del legislador.

En el equipo que trabaja para asesorar a García Moritán sobresalen Yamil Santoro -que además es amigo del economista-, Rodrigo Forlenza y Paula Herrera Marina Kienast, legisladora del bloque Republicano, hace su aporte en temas educativos.

Mientras que la abogada María Eugenia Talerico suma su mirada jurídica, al mismo tiempo que desde hace algunas semanas recorre activamente la provincia de Buenos Aires.

La estrategia del Peronismo Republicano de Pichetto

Otro espacio que analiza su estrategia en la Ciudad es Encuentro Republicano, la facción peronista de Juntos por el Cambio que lidera Miguel Ángel Pichetto. Aspira a posicionar a un diputado nacional por CABA y Dante Camaño, secretario general del sindicato de Gastronómicos, suena para ese lugar.

Sin embargo, no descartan posicionar a algún dirigente para competir por la jefatura de Gobierno. Cerca del auditor general de la Nación le deslizaron a Infobae que la intención es medir al propio Pichetto para el Ejecutivo porteño.

Si bien el ex senador nacional lanzó su candidatura presidencial en mayo, está dispuesto a bajar su postulación si se lo pide Macri. “Miguel Ángel tiene muy buena imagen en la Ciudad”, sostienen en el equipo de Pichetto.

Miguel Ángel Toma, ex titular de la SIDE, y Jorge Pirra, ex concejal de la UceDe, son dirigentes ligados al auditor general que trabajan en la estructura de Encuentro Republicano.

En tanto que dirigentes como Eduardo Mondino, Andrés Cisneros, Juan Carlos Sánchez Arnau, Alejandro Fargosi y Adrián Menem delinean el plan de gobierno de la Fundación Encuentro, think tank de Pichetto.

Desde el Peronismo Republicano le confirmaron a este medio que en septiembre harán un acto en el sur de la Ciudad, con representantes de las 15 comunas porteñas. “Queremos mostrar músculo político”, explica un dirigente de confianza del auditor general.

Fernán Quirós, el candidato bendecido por Carrió

En la carrera electoral porteña, la Coalición Cívica no posicionó a ningún candidato puro. Por el contrario, Carrió ya bendijo a Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, como candidato a suceder a Rodríguez Larreta.

El miércoles por la tarde, durante un encuentro en el Hannah Arent, fundación de la CC, la ex diputada nacional se pronunció a favor de la candidatura del médico. “Es mi candidato”, lanzó Carrió. El propio Quirós estaba presente; asistió como invitado a disertar en el marco del curso “Pandemia, crisis y Salud Mental”.

En el encuentro hubo referentes del espacio como Hernán Reyes, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Andrés De Leo y Toty Flores.

Un dato no menor es que en Usapallata todavía no decidieron si desdoblarán la elección, para despegarse de Nación. Esa definición estará atada al cierre de candidaturas nacionales en el PRO.

Mientras tanto, cada espacio de la coalición apuesta sus fichas. La moneda está en el aire.

