Eduardo Duhalde: “Vamos a salir de esto pero tenemos que hacer lo que hicimos en el 2002″

Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación y protagonista de la salida de la crisis política, económica y social de fines de 2001, habló de la grave situación en la que se encuentra actualmente el país, con altos indicadores de pobreza, una inflación galopante y la clase política atravesando distintas internas.

El histórico dirigente del peronismo bonaerense remarcó que se encuentra “tratando de ayudar a los gobiernos argentinos”, porque es “la responsabilidad y la obligación de quienes pasaron por la presidencia”. “Argentina es un país bendecido por Dios, o por la naturaleza, tenemos todo lo que necesita tener un país; vamos a salir de esto pero tenemos que hacer lo que hicimos en 2002″ , manifestó optimista.

En diálogo con Romina Manguel, en el programa No Dejes Para Mañana (Radio con Vos), Duhalde señaló que “no fue secreto” la salida de la última gran crisis: “Yo puse como condición en su momento que si no me apoyaban todos no asumía” . “Me apoyaron todos, más del 90% de los diputados y senadores que me votaron”, recordó.

Trazando un paralelismo con la actualidad, planteó: “Hay que sacarse de la cabeza lo de gobierno y oposición, eso es muy viejo”. “La gente no elige a una persona para que sea oposición, la elige para que sea parte de un gobierno”, fundamentó llamando al diálogo entre todos los sectores. “Lo que pasa es que no lo entienden”, lamentó.

Consultado sobre si le ha comentado sus ideas a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el ex gobernador respondió: “Desde el primer día”. “Los que creemos en la unidad, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que pelearnos con nadie, lo que no significa que yo haya sido muy fuerte en las críticas a las acciones del Gobierno pero no a las personas. Los argentinos no quieren vernos más pelear”, continuó.

Aunque suene contradictorio, Duhalde comentó que varios miembros de la coalición gobernante se expresan en la misma sintonía y resaltan la importancia de trabajar en la unidad. “No se puede gobernar en crisis si hay discusiones”, insistió.

“Nuestro país es un país totalmente desordenado, no se controla nada y no hay respeto; lo que hemos logrado entre todos es tener una democracia fallida”, lamentó aunque resalto que “es mejor que perder la democracia”. “Para no perder la democracia tenemos que juntarnos”, remarcó, al tiempo que aclaró que piensa “hablar con todos” porque “tenemos que estar todos juntos”.

Por otra parte, Duhalde calificó como “un disparate” la cantidad de ministros que tiene el Gabinete de Alberto Fernández: “No necesitamos más de 11, o menos, porque si bien las crisis son multicausales, las cosas que tenemos que arreglar son muy pocas”. En ese sentido, enumeró que primero “hay que resolver el tema de la corrupción”; y también “modificar la Constitución” porque “votar cada dos años es un disparate”. Pero para llegar a ese nivel de discusión “tenemos que estar todos juntos”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

“No hay vocación y capacidad en la dirigencia argentina para entender la importancia de la producción”, planteó como otras de las críticas hacia la política. “Acá no hay ADN productivo, es otra de las cosas que tenemos que poner en marcha en la Argentina”, agregó.

Consultado al respecto de si los empresarios están dispuestos a acompañar el pedido de unidad que reclama, Duhalde respondió que “todos lo van a acompañar” pero advirtió que Alberto Fernández “no habló de eso”, a diferencia de Cristina Kirchner que “habló varias veces” al respecto. “Ella se da cuenta, no hay que subestimar a Cristina, sus condiciones no son precisamente las de tomar decisiones de gobierno pero es una persona que tiene un carácter que conocemos...”, opinó sobre la vicepresidenta.

Con respecto a Alberto Fernández, dijo que “equivocadamente creyó que fue jefe de Gabinete de Néstor (Kirchner)”, que podría tener el cargo pero no lo era: “Se llamaría jefe de Gabinete pero Néstor no lo necesitaba”. “¿Crees que Néstor Kirchner le iba a consultar algo?”, preguntó con ironía.

Pese a que insistió en que desde el primer momento le manifestó a Alberto Fernández la importancia de la unidad de la política, Duhalde dijo que el Presidente “ya no contesta” a sus llamados. “Pero bueno, es lo que tenemos y con lo que tenemos tenemos que llegar a las elecciones”, concluyó.

