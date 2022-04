El Gobierno criticó a Juntos por el Cambio por participar de la marcha del campo: “No contribuye a la convivencia democrática”

Luego de lo que fue un sábado en el que la manifestación de productores rurales en Plaza de Mayo estuvo en el centro de la escena por las críticas al Gobierno, la vocera presidencial se pronunció al respecto y apuntó contra Juntos por el Cambio por participar activamente de la marcha. “No contribuye a la convivencia democrática”, señaló Gabriela Cerruti a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Lamentamos que dirigentes de JxC que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como ‘vándalos y usurpadores’ y a los gobernadores como ‘indigna alianza de vasallaje feudal’”, señaló Cerruti en el primero de sus posteos.

El “tractorazo”, la protesta de productores rurales, comenzó este sábado después del mediodía y contó con una importante afluencia de público a lo largo de la tarde. Desde Avenida del Libertador y Udaondo, los manifestantes autoconvocados y junto a otros del interior iniciaron su caravana hacia Plaza de Mayo y apenas minutos pasadas las 15 arribaron los primeros tractores al punto de encuentro frente a la Casa Rosada. Una vez en Plaza de Mayo, se procedió a la lectura de un texto con un concreto mensaje del campo al Gobierno: “Anímense a pensar un país con menos impuestos, gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa”.

“Cuando el campo crece, crece la Argentina”, señaló alrededor de las 14 el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a través de Twitter. Junto a él, otros opositores se sumaron con su respaldo a la manifestación.

El jefe de Gobierno porteño esta tarde durante la caravana hacia Plaza de Mayo

En este sentido, la vocera del Presidente Alberto Fernández señaló: “Esta postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática”.

El primer tuit de Cerruti

“La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año”, indicó luego Cerruti y de alguna manera mantuvo la línea de lo que fue su última atención a la prensa el viernes en Casa Rosada, cuando indicó que el campo marchaba “por las dudas”.

Luego, la portavoz presidencial insistió: “Esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de JxC de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania”.

“Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos” , completó en el final de su hilo en la red social Cerruti.

El hilo de Cerruti sobre el papel de Juntos por el Cambio en la marcha de esta tarde

A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez Larreta amplió sobre la protesta de los productores rurales: “El campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Contra todo, va, produce, invierte y da trabajo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser. Con eso, el campo crece y cuando el campo crece, crece la Argentina”.

Otra funcionaria de Juntos que expresó su apoyo a la manifestación fue la la diputada nacional María Eugenia Vidal. En su caso, se refirió a la polémica desatada en torno a la autorización de parte del Gobierno nacional para que los tractores se movilicen hasta Casa Rosada.

María Eugenia Vidal esta tarde en la manifestación del campo (Crédito: Maximiliano Luna)

En ese sentido, analizó: “Es una muestra más de cinismo del kirchnerismo, cuando se hace una manifestación un sábado sin molestar a nadie por parte del que trabaja, los tractores no pueden entrar. Ahora, cuando hay un acampe que impide el trabajo de miles de personas durante tres días, el Gobierno mira para otro lado”.

Acompañando la movilización, la titular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, “había dicho que los insumos habían subido un 60%. Entonces, no debería plantear subir retenciones, sino bajarlas. La realidad es que hoy en día el 60% de la suba de los insumos hace que la próxima cosecha se tenga que pagar con un precio totalmente distinto al que se cobró”.

“Esta situación de inestabilidad no debería implicar una baja de impuestos para cuidar a la producción más importante que hoy tiene Argentina”, prosiguió.

Directo, estilo campero, la proclama de los manifestantes en la protesta que productores autoconvocados y rurales del interior protagonizaron hoy en las calles de la Capital Federal, fue contundente: “No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima”, dice el breve mensaje leído al cabo de la manifestación y encabezado por la frase: “Quienes vivimos de nuestra producción y trabajo tenemos algo que decir”.

