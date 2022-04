Macri habló de la polémica por el Consejo de la Magistratura: “Para el kirchnerismo la división de poderes es un veneno”

Mauricio Macri participó de manera virtual

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuestionó la situación en torno al Consejo de la Magistratura y disparó contra el kirchnerismo por querer “la concentración del poder”. Las declaraciones del líder del PRO fueron durante un encuentro regional en Corrientes que organizó la Fundación Pensar, think tank que diseña estrategias electorales y políticas públicas para ese partido.

“Es coherente con lo que necesita el populismo: la concentración del poder, resignación y sometimiento”, lanzó Macri en referencia a la división del bloque oficialista en el Senado para obtener un integrante más en el organismo que designa y remueve jueces. En ese eje, sostuvo que para el kirchnerismo “la división de poderes es un veneno” y pidió apostar a “mejores jueces que hagan respetar” la Constitución”. “La batalla por la independencia del Poder Judicial es la madre de todas las batallas”, sentenció Macri.

El evento tuvo lugar en medio de las discusiones internas por las candidaturas para el 2023. En ese marco, el PRO despliega una agenda de eventos en el país para ganar peso territorial en todas las provincias. El objetivo es reforzar la presencia en los lugares afines y apuntalar aquellos en los que no pudieron ganar en 2019 y 2021. El encuentro de hoy es el primero de carácter regional porque participan dirigentes, legisladores y empresarios de cinco provincias: Corrientes, como anfitriona, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa.

En relación con la interna en JxC, Macri -que participó de manera remota desde Washington, donde fue a dar clases- llamó a la “unidad” y exigió que “no puede haber visiones distintas” dentro de la coalición. “Tenemos que debatir para qué vamos a volver a gobernar”, interpeló el presidente de la Fundación FIFA y señaló: “Hoy se guía por debatir la pequeñez de los personalismos, de quién va a ser presidente o gobernador. Lo importante es que tengamos muy claro para qué vamos a volver y qué vamos a hacer”.

El evento que empezó hoy también contó con la participación de la titular del PRO, Patricia Bullrich, que dio un discurso por Zoom, y finalizará mañana al mediodía, con la presencia virtual del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con este encuentro regional, en el PRO buscan fortalecer la comunidad de la Fundación Pensar en el interior del país.

En consonancia con Macri, Infobae pudo reconstruir con fuentes que participaron en el encuentro que la ex ministra de Seguridad también exigió la “unidad del PRO” para imponerse en las próximas elecciones. “Quiero que nos preparemos para gobernar cada provincia”, exhortó a los presentes. En otro tramo de su alocución, la titular del partido amarillo cuestionó el impuesto a las ganancias inesperadas que anunció esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Es algo que no puede pasar”, criticó Bullrich. En ese sentido, el ex mandatario caracterizó al Estado como “cobrador serial de impuestos” y sostuvo que hay que bajar los impuestos para “dar buenos servicios y dar espacio a la actividad privada”.

El segundo tiempo en marcha

Hace tiempo que el ex presidente insiste con la idea de prepararse para “el segundo tiempo”, jugando con el título de su libro, en el que repasó hitos de su gestión presidencial y detalló ideas para un segundo mandato. En ese sentido, Macri les pidió a los presentes en el evento de Pensar que “hay que tener el coraje para hacer cambios muy profundos desde el primer día” y señaló que “no hay más lugar para gradualismos”.

Sobre las discusiones por las candidaturas en el PRO, Macri pidió “fortalecer la unidad” y dijo que “hay que ser flexibles” para ampliar JxC, en relación a la posibilidad de sumar figuras como las de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que la coalición se puede expandir “siempre que no sea sumar oportunistas y sume desde las ideas”.

A diferencia de otros encuentros coordinados por Pensar, esta es la primera vez que tiene característica regional. El evento, organizado junto a la Fundación Konrad Adenauer Stiftungse, se estructuró en cinco paneles temáticos, vinculados a la producción, el medio ambiente y la educación. Los expositores debatieron e intercambiaron información con expertos sobre el desarrollo productivo y la innovación de esa región del país, a fin de diseñar políticas públicas con un enfoque local.

El ex presidente criticó a Cristina Kirchner por la maniobra realizada en el Senado

Además de los líderes del PRO, estuvieron presentes el intendente correntino, Eduardo Tassano -como anfitrión-, referentes políticos como Gladys González, senadora nacional, Eduardo Macchiavelli, secretario general del partido, Franco Moccia, presidente de Pensar, Francisco Quintana, secretario General de la Fundación, Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria, Jorge Faurie, ex Canciller, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y Ricardo Negri, ex secretario de Agricultura.

Las actividades se llevaron a cabo en el Salón Auditorio “Julián Zini”, del Centro Administrativo de la ciudad de Corrientes. Según indicaron fuentes de la organización, por la noche habrá una cena con miembros de Pensar, dirigentes regionales y empresarios. En tanto que mañana la jornada seguirá con la exposición del resto de los paneles y el discurso de Larreta.

La Fundación Pensar viene de realizar un evento similar en Córdoba y deslizaron que preparan otro en Mendoza. A su vez, deslizaron que están en tratativas para coordinar encuentros en Chubut y La Pampa.

