Consejo de la Magistratura: Juntos por el Cambio advirtió que irá a la Justicia si el kirchnerismo no cumple el fallo de la Corte Suprema

Diputados y senadores de Juntos por el Cambio brindarán hoy una conferencia de prensa para exigir ante la opinión pública que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmen sendas resoluciones para designar en el Consejo de la Magistratura a la diputada Roxana Reyes (UCR) y al senador Luis Juez (PRO).

La rueda de prensa será en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, a las 15 horas. Rivadavia 1864, primer piso del Palacio.

Brindarán la conferencia de prensa los jefes de bloques e interbloque de Diputados y Senadores, además de los legisladores propuestos para integrar el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría de cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley original de 1997 que fijó en 20 el número de consejeros, norma que está en plena vigencia tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2006.

“La intención es presionar a fondo, se van a presentar en sociedad a los dos candidatos y se va a intimar a Massa y a Cristina Kirchner para que cumplan con la firma de las dos designaciones como establece la ley. Si no lo hacen, se van a estudiar los caminos a seguir y se definirá. Está el per saltum presentado pero eso está resuelto, así que hoy veremos qué camino se toma. La intención no es judicializar pero alguna medida habrá que tomar si se resisten a realizar los nombramientos y puede ser la judicialización”, explicaron a Infobae altas fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio.

En la oposición estaban a la expectativa de la posición que iban a tomar Massa y Fernández y una primera pista se conoció durante el medio día cuando el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, publicó una carta en donde señalaba que “este lunes, la Corte Suprema de Justicia puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones”.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. (foto Reuters)

A partir de esto, en otro tramo de su carta, dice que la forma de salir de esta situación y evitar “un gravísimo antecedente institucional” y un “conflicto de poderes” es con tiempo, por lo que le pide a la Corte Suprema le conceda al Congreso “90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar”.

Refiriéndose todo el tiempo en primera personal del plural (nosotros), Martínez explica que “no estamos “embistiendo” ni realizando una “ofensiva” contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”

Pero eso no sucedió porque la Corte Suprema, a través de su presidente, desembarcó en el Consejo de la Magistratura y lo puso en marcha.

Otro punto que también resolvió el Máximo Tribunal fue la revocación del fallo de la justicia de Entre Ríos que prohibía que Massa Y Fernández nombraran en el Consejo de la Magistratura a los representantes Reyes y Juez.

Así fue que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que dispuso la medida cautelar que frenaba la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura; lo reprendió y lo denunció ante el organismo que analiza la conducta de los magistrados por supuesto mal desempeño de sus funciones.

“El Juzgado Federal N°2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal en los autos ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro’”, sostuvieron los jueces supremos.

De esta manera, en Juntos por el Cambio entienden que no hay más argumentos que no acatar el fallo de la Corte si es que Massa y Fernández deciden no nombrar a los representantes, y eso es lo que van a exponer esta tarde. “A Cristina seguro que no le importa, pero no sé si Massa tiene intenciones de pelearse con la Corte”, explicaron desde el interbloque de Juntos por el Cambio.

