Luego de la polémica con Berni y Kicillof, el intendente de San Nicolás pidió el traspaso de la Policía Local y el PRO salió a respaldarlo

Passaglia junto a Kicillof y Berni en la entrega de patrulleros

Lo que empezó como una polémica durante la entrega de 14 patrulleros de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires a la ciudad bonaerense de San Nicolás, escaló políticamente y puso al intendente local, Manuel Passaglia al frente del pedido que intendentes del PRO vienen haciendo desde hace un tiempo y es el traspaso total de la Policía Local a la órbita municipal. Es que tras el acto de entrega de las unidades, hubo una desopilante conferencia de prensa en la que el ministro de Seguridad, Sergio Berni y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se pusieron a discutir con el intendente por la cantidad de móviles con las que contaba el distrito. Berni decía que el municipio tenía 14 patrulleros y que los que correspondían a la Policía Local (44 unidades), estaban fuera de servicio. Passaglia le retrucó la cifra y dijo que el ministro desconocía la realidad. Ahora, el intendente pide tener el control de la fuerza local, tal como lo pidieron sus pares Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata).

Cruce entre Axel Kicillof y Sergio Berni con un intendente del PRO por la entrega de patrulleros

El trasfondo de la polémica es ése. Desde hace un tiempo los intendentes opositores del PRO vienen reclamando el traspaso de la Policía Local. Una fuerza que fue creada durante la gobernación de Daniel Scioli, pero que no contaba con la instrucción necesaria para realizar una eficaz tarea preventiva. Ante dicha situación, la Policía Local inició un proceso de repliegue bajo la órbita de La Bonaerense que en mayo del 2020 terminó de acoplarse definitivamente bajo el mando del Jefe de la Policía. Berni, con la venía de Kicillof, dio verticalidad total y los intendentes sostienen que fueron perdiendo autonomía sobre las decisiones de dicha repartición.

Durante sus apertura de sesiones, algunos intendentes del PRO volvieron a reclamarle al gobierno provincial el traspaso de la Policía Local a la órbita municipal. El pedido de mayores facultades hacia los intendentes no es nuevo e incluso es compartido -en reserva- con los jefes comunales del peronismo, que realizaron, cuando eran oposición, una demanda similar a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Con la polémica desatada el martes por la cantidad de vehículos con los que cuenta San Nicolás, el tema volvió a abrirse y, ante los cruces, Passaglia terminó exigiendo el traspaso de la Policía Local a su municipio y obteniendo el respaldo de distintas figuras del PRO bonaerense.

“El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la Policía Local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio”, explicó Passalgia para dejar en claro su posición luego del cruce con Berni y Kicillof.

Además, el intendente -opositor a la gestión bonaerense- dijo estar “preocupado” por el “desconocimiento y la prepotencia del ministro de Seguridad y el Gobernador Kicillof, que en vez de trabajar en conjunto en esta problemática atacan a un intendente por contarles lo que está pasando y ellos no ven”.

También aseguró que “si el Ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios que queremos darle respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante ”. Al hablar de transferencia de herramientas a los municipios, Passaglia hace referencia al pedido del control de la Policía Local, la fuerza que funciona en municipios de más de 70 mil habitantes.

Kicillof durante la entrega de patrulleros en San Nicolás

En la conferencia de prensa, Berni destacó que la Policía Local prácticamente ya estaba municipalizada. “La Policía Local prácticamente es una municipalización porque el intendente tiene plena facultad para generar los planes de seguridad y no solamente generarlos, sino de conducirlos como entienda, qué es la necesidad de San Nicolás. Algunos no pueden, otros no quieren y otros no saben. Y para eso estamos para ayudarlos, por eso venimos”. A Passaglia le había dicho -incluso- que “te transferimos la plata”, para el sostenimiento de las unidades. “Berni se confunde, es imposible que haya solo 14 patrulleros para una ciudad como San Nicolás”, agregaron fuentes del municipio consultadas por este medio.

Respaldo vidalista

Pero el cruce que protagonizó Passaglia con los funcionarios bonaerense despertó una rápida reacción del PRO en la provincia de Buenos Aires. Desde diputados nacionales, legisladores provinciales y un intendente salieron se solidarizaron con el intendente nicoleño.

El ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se metió en discusión y advirtió que no se encontrará ningún video de él ni de la ex gobernadora María Eugenia Vidal “maltratando a un intendente por ser de otro partido”, y que “en nuestra gestión combatimos a la delincuencia y al narcotráfico, no a políticos opositores. Un abrazo Manuel (Passaglia), sos un excelente intendente de San Nicolás”.

El intendente de Pinamar Martín Yeza, también se solidarizó con su par nicoleño (fue de los pocos jefes comunales que hicieron público su acompañamiento). Mientras que el diputado nacional y uno de los posibles precandidatos del PRO a disputar una candidatura para la gobernación bonaerense, Diego Santilli, también se refirió al tema: “Este video resume el rol de Kicillof en la lucha contra la inseguridad: no conoce, no recorre, no sabe, le pasan letra y tira chistes. Pintado al óleo mientras el Intendente Passaglia le explica cómo funciona la Policía Local”, tuiteó.

El diputado provincial del PRO y subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, Alex Campbell, también respaldó a Passaglia y cuestionó al ministro y al gobernador. “Qué raro Berni y Kicillof peleándose: nunca una solución de gestión, siempre una pelea. Los bonaerenses solo queremos que hagan su trabajo, que en definitiva es cuidarnos. Esperamos que realmente trabajen en equipo con Manuel Passaglia para los vecinos de San Nicolás”, sostuvo.

“Increíble la prepotencia y el desconocimiento de las funciones de la Provincia que tienen Kicillof y Berni. Una total falta de respeto al intendente y a todos los nicoleños”, tuiteó el diputado provincial, también vidalista, Juan Carrara. Se les sumó el respaldo de otros legisladores bonaerenses del PRO como Fernando Rovello, Walter Lanaro, entre otros.

El Ejecutivo bonaerense busca bajar la atención del contrapunto con el intendente de San Nicolás. De hecho este miércoles se continuó con la entrega de más patrulleros, esta vez en la localidad de Ayacucho.

