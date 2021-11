Elisa Carrió celebró los 20 años de la Coalición Cívica con advertencias y reproches a los referentes del Juntos por el Cambio

La Coalición Cívica celebró sus 20 años

Escoltada por los principales referentes de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió llegó al club de polo La Picaza en la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, cerca de las 14 de esta tarde de sábado. Allí la esperaban unas 500 personas, entre funcionarios, dirigentes, militantes e invitados distribuidos en cada rincón de una carpa blanca extendida a lo largo de casi 90 metros y montada entre dos canchas. Fue el escenario elegido para celebrar los 20 años de la Coalición Cívica.

“Lilita” ingresó acompañada de Mauricio Macri y Juliana Awada, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Mario Negri, Guillermo Dietrich, Graciela Ocaña, Jorge Macri, Hernán Lombardi, Néstor Grindetti, Alfonso Prat-Gay, Hernán Lacunza, Alberto Abad, Adrián Pérez y Héctor “Toty” Flores.

Tras las repartija de saludos y selfies, tomó el micrófono y comenzó su discurso. Al principio contó anécdotas, recordó su pasado en la UCR y los orígenes de la CC e hizo algunas bromas al inicio que sirvieron para romper el hielo. Luego, le habló la plana mayor de JxC: “No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no al revés”.

Elisa Carrió fue la oradora principal de un congreso que se desarrolló en Open Door

“Tenemos que entender que lo importante en la vida no es la política, sino que es ser persona y saber amar las diferencias”, continuó Carrió, y señaló a Macri: “¿De qué vale que le diga sí a todo al ex Presidente? ¿De qué sirve? ¿Qué relación de amistad hay así?”.

En esa línea, la ex diputada nacional destacó “el poder de la franqueza, de la autenticidad y del afecto” como construcción del diálogo. “Este es el contrato moral. No se puede vivir en comunidades deshonestas, no se puede hablar en la mentira”, remarcó, mientras Ocaña se levantaba de su asiento para pedir una silla para una señora mayor que escuchaba con atención parada a un costado del escenario.

“Todas las instituciones de la civilización moderna se corrompieron. Pero ahora tenemos una oportunidad. Quiero que se entienda, que lo entienda la Argentina, la clase política, las empresas y los sindicatos; esto es experiencia histórica, teoría y filosofía política: o es un nuevo contrato moral o es un que se vayan todos”, agregó.

Mauricio Macri fue uno de los que dijo presente

En otro pasaje, Carrió resaltó “el triunfo atronador a lo largo y ancho de la nación” en las elecciones de medio término al tiempo que analizó el escenario actual del país: “Hoy por hoy somos una nación inviable. ¿Por qué? Porque el contrato moral que es la palabra habla con sinceridad es lo que genera confianza. Y la confianza es la nafta del desarrollo económico. Sin confianza no hay desarrollo económico”.

De igual modo advirtió: “Guarda que quieren crear el caos y viene de una propia fracción del Gobierno”. Y amplió: “¿Qué es lo que está haciendo Cristina? Crear la anarquía, hay olor a SIDE en las bombas molotov″.

Antes del final, hubo un momento de tensión cuando Carrió lanzó una crítica hacia Rodríguez Larreta por la estrategia electoral. En concreto, le reprochó al jefe de gobierno porteño no haber “cuidado” a Vidal y cuestionó la elección de Fernando Straface como jefe de campaña, al considerar que hizo una labor “espantosa”. “No podés someter a una candidata a diez actos por día”, le reprochó al alcalde. La situación se perdió luego entre aplausos y una ovación cuando “Lilita” lo calificó a continuación como el “mejor gestor de la Argentina”.

La líder de la CC concluyó sus palabras aconsejando a los dirigentes mientras los invitados cantaban “vamos a volver” a los gritos: “Nosotros tenemos que mantener la institucionalidad; acordar con el FMI porque hay que honrar las deudas, base de la confianza interior y exterior de la Argentina; hay que establecer pautas, ser serios y responsables; que él (por Alberto Fernández) termine su gobierno. Sepamos estar a la altura de las circunstancias”.

La plana mayor del PRO asistió a la invitación

El congreso federal empezó alrededor de las 10, con la presencia de representantes del partido que llegaron desde Córdoba, Corrientes y Río Negro, entre otras provincias. También asistieron con sus banderas militantes de 25 de Mayo, Tres de Febrero, Chivilcoy y varias localidades bonaerenses más. En la previa, la concurrencia excedió la capacidad de aforo en el interior de carpa y algunos debieron amucharse bajo la sombra de los árboles ubicados en el frente.

La apertura del evento estuvo a cargo del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien preside el espacio desde 2018. En diálogo con Infobae, el legislador nacional dijo que si tuviera que elegir una palabra para definir a la CC Ari sería “coherencia”.

“Coherencia porque lo demuestran los 20 años de historia y, a su vez, también es lo que acompaña las formas de Elisa Carrió desde hace 25 años en la política argentina. Y eso se ve en cada una de las votaciones en la Cámara de Diputados y en lo que venimos proponiendo a los argentinos”, se explayó Ferraro.

Una vez finalizado el discurso de Carrió, los dirigentes del PRO partieron raudamente. Solo quedaron algunos prestándose para las fotos. El congreso concluyó la serenata de un grupo de mariachi y con “Lilita” arriba del escenario acompañándolos.

El evento terminó con el show de un grupo de mariachi

La CC comenzó a concebirse el 25 de noviembre de 2001, días antes de que el país estallara en crisis, con el “sueño de una república igualitaria”. En una reunión en el viejo cine del Club Social de La Emilia, en San Nicolás, Carrió puso la piedra fundacional del movimiento que mutó con el paso del tiempo: Afirmación para una República Igualitaria terminó de nacer con la institucionalización partidaria el 30 de octubre de 2004. Tres años después, en abril de 2007, el espacio cambió de nombre para incluir en sus filas a sectores independientes que constituyen la CC y, finalmente, en octubre de 2009 se convirtió en lo que hoy es la CC ARI.

Fotos: Maximiliano Luna

