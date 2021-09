Santilli y Manes esperan el escrutinio definitivo y la semana próxima comenzarán juntos la campaña

Facundo Manes y Diego Santilli esperan el escrutinio definitivo de las PASO y organizan la campaña conjunta (Foto Aglaplata)

En las próximas horas se conocerá el escrutinio definitivo de las PASO y se despejará una de las grandes incógnitas que desvela a la oposición: la composición definitiva de la lista de candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires, donde está en duda si Facundo Manes llegó al 40% de los votos y, de esa forma, podrá ubicar a más postulantes en la nómina que lidera Diego Santilli.

El radical obtuvo el 39,81% de los votos en las primarias, mientras que el ex vicejefe porteño alcanzó el 60,81%. Esa diferencia de 0,18% es crucial: ambos sectores se habían puesto de acuerdo en no usar el sistema D’Hont para armar las listas sino en establecer un cupo del 40% a partir del porcentaje obtenido en las urnas. Por eso si queda por debajo de aquel piso, los candidatos de la UCR quedarán de esta forma: Manes figurará tercero en la lista, Danya Tavela sexta, Emilio Monzó noveno y Margarita Stolbizer décimosegunda. Pero si alcanza aquella cifra intercalará de a dos candidatos (Manes y Tavela, en el tercer y cuarto lugar; Monzó y Stolbizer, en el séptimo y octavo, Fabián Quetglas y Elsa Llenderrozas, en el puesto 11° y 12°).

En el comando de campaña de Santilli tienen confianza en que el recuento final de los votos permitirá que el candidato de Juntos amplíe aún más la ventaja: “Creemos que va a terminar 61% a 39% y que Diego alcanzará los 2 millones de votos y mejorará el resultado de Cambiemos y JxC en las PASO de 2017 y de 2019, incluso con un menor porcentaje de participación electoral”, afirmaron a Infobae.

“Las secciones electorales donde faltan escrutar más votos son la Primera, la Segunda, la Tercera y la Octava, en donde ganó Diego”, agregaron.

Diego Santilli estuvo de campaña este lunes en Pilar

Desde el equipo del radicalismo que rodea a Manes admitieron que “intuyen” lo mismo, que no llegarían al 40%, pero advirtieron que “hasta que no esté el escrutinio definitivo no se sabe”.

Más allá de este tema, que quedará resuelto cuando se conozcan las cifras finales de las PASO, en ambos sectores están entusiasmados porque se superaron las tensiones que existieron y están trabajando juntos en la nueva etapa proselitista que comenzará oficialmente este jueves: los candidatos lanzarán la campaña en una actividad que compartirán la semana próxima.

“Estamos organizando todo sin contratiempos entre los dos equipos. Iremos acomodando coordinadamente las actividades. Se mantendrán las identidades de cada uno y habrá algunas acciones en conjunto”, anticiparon a Infobae desde el entorno del neurocientífico.

Santilli y Manes ya se sacaron la foto conjunta que irá en la boleta electoral y en la que también está Graciela Ocaña, la segunda candidata a diputada. El encuentro se produjo la semana pasada, en San Fernando, y la imagen que grafica la unidad se utilizará para la cartelería en la vía pública.

Los asesores de ambos están cerrando el cronograma de actividades para la campaña, con la idea de que Manes se sumará a las recorridas, aunque se definió que irán juntos a algunos lugares y que habrá sitios que recorrerán solos. Santilli tiene previsto concentrarse las últimas tres semanas de campaña en la Primera y la Tercera Sección Electoral, donde se dará la gran batalla con el Frente de Todos para definir la elección en el territorio bonaerense. El médico buscará afianzar el voto en el interior de la Provincia, donde se hizo fuerte y el radicalismo tiene tradicionalmente más peso.

Facundo Manes lanzará la semana próxima la nueva campaña electoral junto con Diego Santilli

En las PASO, gracias a la suma de sus listas, Santilli y Manes ganaron al oficialismo en la Primera Sección Electoral por 37,7% a 33,1%, mientras que en la Tercera perdieron por 39,5% a 31%. En esos distritos hay alrededor de 9 millones de electores que son decisivos para el resultado final. Por eso el Gobierno también se enfocó en esos mismos distritos para intentar revertir la derrota.

Santilli y Manes se proponen mejorar los votos logrados en las PASO con una apuesta múltiple: ir a buscar al electorado que históricamente acompañó a Juntos por el Cambio y que no votó en las primarias, consolidar el interior de la Provincia, reforzar el voto en la Primera y la Tercera Sección Electoral y tratar de captar los 800 mil sufragios de otros candidatos que no superaron el piso del 1,5%, como Cynthia Hotton, Cinthia Fernández y Juan José Gómez Centurión.

Mientras, Santilli sigue con sus recorridas en los distritos considerados clave: este lunes estuvo en Pilar y José C. Paz, y el resto de la semana irá a Almirante Brown, Florencio Varela y General Rodríguez, en un precalentamiento para lo que se prevé la semana próxima, cuando se sume Manes, quien está en contacto permanente con su compañero de lista desde Madrid, donde viajó para presentar su nuevo libro y dar una conferencia este jueves organizada por la Fundación Telefónica.

En el radicalismo son optimistas, pero esperan los números finales sin poner el acento en un eventual reclamo judicial por esa diferencia de 0,18 % de los votos. “Sea cual sea el resultado, lo vamos a respetar y nuestra elección seguirá siendo buena”, destacaron allegados a Manes.