Miguel Ángel Pichetto opinó sobre la interna de Juntos, el rol de Horacio Rodríguez Larreta y volvió a pedir “no jubilar” a Mauricio Macri

Miguel Ángel Pichetto (Maximiliano Luna)

En medio de la fuerte disputa interna y el “fuego amigo” que Juntos por el Cambio intenta dejar atrás, el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto manifestó que no hay que “jubilar” a Mauricio Macri y adelantó que el ex presidente regresaría al país la semana próxima: “Su figura es reconocida en todo el país, hay que respetarlo y defenderlo”.

Si bien Macri se mantuvo en silencio y públicamente al margen de los duros cruces entre el PRO y la Unión Cívica Radical, Pichetto consideró que su figura sigue teniendo peso: “Todos los presidentes son un activo en un proceso político, Macri tiene 25 puntos de adhesión, de núcleo duro, como tuvo Cristina en los peores momentos” .

Consultado en diálogo con Romina Manguel (A24) acerca de la posibilidad de que el ex mandatario tenga intenciones de volver a competir por la presidencia respondió que “es un debate pendiente” en la coalición. “Vos tenés figuras que aparecen con mucha nitidez como Horacio Rodríguez Larreta, en el radicalismo la figura de Gerardo Morales es de peso” , planteó. Sobre el gobernador radical dijo que no comparte “el nivel de discusión” que se desató en las últimas semanas pero aclaró que “la política tampoco es un liceo de señoritas”.

El hoy auditor general de la Nación opinó que los dirigentes de Juntos por el Cambio tienen que “contener” a Macri y “defender su gestión”. “Yo no lo tengo que hacer porque no era parte del gobierno, hice una apuesta en el tramo final”, justificó recordando como se dio su ingreso a la coalición opositora.

El ex presidente Mauricio Macri (EFE)

En cuanto a la interna dijo que “se va a ordenar en las Primarias” y que Horacio Rodríguez Larreta es “el nuevo ordenador” del espacio. “El que toma riego tiene que tomar un crédito”, resaltó en relación a la apuesta del jefe de Gobierno porteño en Diego Santilli. Al respecto del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires manifestó que “va a ganar bien” las PASO frente a Facundo Manes.

Pichetto sostuvo que en las legislativas “la gente sabe que esta elección modifica los equilibrios en el Congreso” y que “si gana la oposición abre expectativas de cara al futuro”. Pero a diferencia del ala más dura de la coalición opositora no cree que una victoria del oficialismo sea “acercarse a Venezuela”. “No veo que eso pueda ocurrir”, subrayó. “Los diputados de Juntos por el Cambio tienen que ser un freno a cualquier deriva que pueda ser autoritaria”, aclaró el ex senador peronista.

Si bien reconoció que los errores económicos durante la gestión de Cambiemos perjudicaron la reelección de Macri, explicó que su espacio podría ganar este año “porque apareció un escenario en Argentina y en el mundo que es la pandemia y hay una evaluación sobre como se administró”; además hay “un deterioro progresivo con aumento de pobreza, exclusión, pérdida de empleo, ligados al último año y medio”. “Vacunas, la economía, la ciudadanía lo analizará al momento de votar”, agregó.

Pichetto junto a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

No obstante dijo que Juntos por el Cambio “debe tener una agenda en común” con temas como libertades, producción, trabajo, república, bajar impuestos, seguridad, política internacional. No mencionó la corrupción: “Es un tema importante pero no está en las prioridades”. Incluso, “en la medida que la Argentina vacune perderá gravitación el tema sanitario” , analizó.

En otro fragmento de la entrevista, habló de un cambio de discurso de Cristina Kirchner. Opinó que la vicepresidenta “está viendo que el conurbano es un lugar complicado, que la gente está mal y que hay que poner recursos, mejorar la situación de los sectores más desamparados”. “Se juega el destino del Gobierno de los próximos dos años, la debilidad que puede tener si pierde es muy compleja y ella lo tiene claro”, remarcó.

Pichetto apuesta a un “acuerdo político” entre el oficialismo y la oposición que “ojalá se empiece a implementar después de la elección”. “Sería bueno que ocurriera en un contexto de marcos razonables de convivencia democrática, en algún momento necesariamente tiene que ocurrir”, concluyó.

