Florencio Randazzo anunció su lista de candidatos: “Somos una fuerza nueva que trabajará para resolver los problemas de los argentinos”

De izquierda a derecha: Cincunegui, López, Iglesias, Randazzo, Castro, Pulti, Rizzolo, Verdini y Crespo

A horas del cierre del plazo para que las alianzas y los frentes oficialicen sus listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio Vamos con Vos, Florencio Randazzo, presentó sus candidatos al Congreso nacional.

El ex ministro del Interior y Transporte estará acompañado de la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex director técnico de la Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la socióloga Julieta Rizzolo; el docente universitario Juan de Dios Cincunegui; la licenciada en Trabajo Social Mariana López; el creador del reconocido programa Campeones, Carlos Legnani; y la especialista en políticas de género y temas de desarrollo agroindustrial Maite Crespo Bjereg.

“Somos una fuerza nueva que trabajará para resolver los problemas de los argentinos”, dijo Randazzo tras dar a conocer la nómina. En este sentido, afirmó que “la lista está compuesta por gente que hace su primera experiencia como candidatos y también por gente que viene a aportar su conocimiento sobre diversas temáticas que nos permiten construir el camino hacia el país que queremos”.

“Nuestros candidatos son todos dirigentes que comparten la visión de que Argentina está estancada y que hace falta una nueva opción que se enfoque en propuestas para construir futuro”, resaltó el dirigente peronista.

“Carolina Castro viene a sumar su visión sobe el sector PyMe; Valeria Iglesias, su trayectoria como docente en un tema central como el educativo; y Gustavo Pulti la visión desarrollista y de los problemas más directos que tienen los municipios, por nombrar sólo tres experiencias”, agregó.

Florencio Randazzo y Carolina Castro estarán en las primeras posiciones de la lista de Vamos Con Vos.

Randazzo resaltó que “nacimos como un espacio plural, que incorpora la voz de todos, queremos que todos los sectores de la sociedad tengan su representación en el Congreso y que ese será el primer paso para ir a la Argentina que queremos”.

“Por eso decimos: ‘vamos con vos’, en ese vos, queremos ver reflejada cada PyME, campo e industria, también a cada laburante, productor o comerciante, cada educador, y acompañar y defender a cada joven, trabajador y jubilado. A todos y todas los que ven que su situación está cada vez peor y quieren otro camino”, finalizó el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La lista completa de Vamos con Vos

- Florencio Randazzo: ministro del Interior y Transporte (2007-2015). Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2017.

- Carolina Castro: politóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Empresaria industrial, tercera generación en la conducción de la empresa familiar autopartista Industrias Guidi, que emplea a 500 personas en sus plantas de Zárate y Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Los principales clientes de la empresa son Toyota Argentina, General Motors Argentina e Isringhausen.

- Gustavo Pulti: intendente de General Pueyrredón durante dos mandatos (2007-2015) por Acción Marplatense, partido vecinal. Contador.

- Valeria Iglesias: profesora de Educación Primaria y de Adultos. Fue maestra de grado en primaria y adultos. También directora de escuela rural (2007-2008) y urbana (2011- 2013). Durante su carrera, trabajó como tutora del bachillerato acelerado de adultos en el Instituto de San Luis, a distancia, en el Centro de Educación Municipal de General Villegas (2003-2006).

- Adrián Verdini: coordinador general de Deportes de la Universidad Nacional de la Matanza y vicepresidente de la Federación de Deporte Universitario Argentino (FEDUA). Tesorero de la Confederación Sudamericana de Deporte Universitario (COSUD). Ex director técnico de la Selección Argentina de Karate.

- Julieta Rizzolo: socióloga egresada de la UBA con diploma de honor y cursó la Maestría de Sociología Económica en el IDAES - UNSAM. Fue Directora Nacional de Población (2008-2014); Gerenta de Planificación y Control Social de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (2014-2016) y Directora de Planeamiento de la Cámara de Diputados de la Nación (2018-2019).

- Juan de Dios Cincunegui: profesor y director del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Con experiencia en el sector público y privado. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina SMBA y Magister en Derecho Administrativo. Becario de programas de intercambio con Alemania, China, EEUU y España.

- Mariana López: licenciada en Trabajo Social. Estudiante de Derecho. Referente nacional de Mujeres Socialistas. Secretaria de la mujer del Partido Socialita provincial. Integrante del Movimiento de Asociaciones de Usuarios y Consumidores.

- Carlos Legnani: creador del mítico programa Campeones. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, pero su pasión periodística por el automovilismo se impuso. Ha cubierto más de 30 Grandes Premios de Fórmula 1. Ha organizado más de 180 carreras por todo el país de diversas categorías.

- Maite Crespo Bjereg: necochense, 28 años. Trabaja en políticas de género y temas de desarrollo agroindustrial. Estudió Negocios Internacionales en Alemania (Europa Universität Flensburg, Alemania).

