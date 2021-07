Alberto Fernández recibirá esta tarde a dirigentes de la AMIA a pocos días de un nuevo aniversario del atentado

El presidente Alberto Fernández recibirá esta tarde a las 17 en la Casa Rosada a una delegación de dirigentes de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), a pocos días de que se cumplan 27 años del atentado que sufriera el edificio de esa institución judía en el barrio de Once. Estarán con el jefe de Estado los principales dirigentes de la entidad, encabezados por su presidente Ariel Eichbaum.

En el encuentro, que buscará transformarse en un gesto hacia la comunidad judía, estará el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y participarán algunos familiares de las 85 víctimas fatales del ataque del 18 de julio de 1994 a la sede de la calle Pasteur al 600.

Por el atentado, que también dejó más de 300 heridos, no hay detenidos ni condenados, casi tres décadas después. La Justicia argentina se lo atribuyó al grupo pro-iraní Hezbollah, pero la causa no tuvo demasiados avances. La conmemoración oficial del ataque perpetrado con un coche bomba será este viernes 16 a las 9.53 de manera virtual por segundo año consecutivo, aunque el Presidente no participará.

El año pasado, también el 14 de julio, Alberto Fernández había recibido en la Quinta de Olivos, al presidente de AMIA, Ariel Eichbaum y a Julio Barreiros, padre de Sebastián (5), la víctima fatal más joven del atentado terrorista. En esa oportunidad por parte de AMIA, en la audiencia oficial también estuvieron presentes el secretario general Darío Curiel, el tesorero Alberto Chaieno, el director ejecutivo Daniel Pomerantz, y Anita Weinstein, víctima sobreviviente y directora emérita del Centro de Documentación de la institución.

Allí Eichbaum le había reiterado al primer mandatario la necesidad de poner fin a la impunidad que cubre la causa AMIA, la importancia de que la Justicia actúe de manera eficiente y de que se mantengan las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes, a quienes se apunta como responsables de haber ideado, planificado y ejecutado el ataque.

En aquel encuentro en Olivos, el presidente Fernández recibió una placa que forma parte de un nuevo proyecto de la institución que lleva el nombre “Sueños Quebrados”, una acción que tiene como fin generar una señalética para el ejercicio de la memoria, en distintos lugares a partir de los sueños no realizados de las víctimas fatales del ataque del 18 de julio de 1994.

Cada año la AMIA pone en marcha proyectos con el objetivo de exigir justicia, denunciar la impunidad y mantener vivo el recuerdo de las 85 personas que fueron asesinadas. En el caso de “Sueños Quebrados consistió en colocar una placa en lugares emblemáticos que las víctimas habrían querido ocupar para concretar sus sueños. Una de las placas rinde homenaje a Sebastián Barreiros, el nene que caminaba junto a su mamá por la vereda de Pasteur 633 rumbo al Hospital de Clínicas cuando se produjo la trágica explosión en 1994. Otras cuatro placas fueron hechas para recordar a Germán Parsons (29), Hugo Ricardo Said (41), Néstor Américo Serena (51) y Martín Figueroa (47).

Además de la señal que significa esta audiencia entre el Presidente y los dirigentes de la mutual judía, otros sectores políticos tanto del oficialismo como de la oposición rendirán su homenaje a las víctimas. Este mediodía se hará un acto en la Legislatura de Buenos Aires y mañana el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encabezará mañana jueves desde la Cámara baja una recordación virtual de parlamentarios latinoamericanos y una condena contra el terrorismo, que se organizó en conjunto con el Congreso Judío Latinoamericano.

También Memoria Activa, asociación civil que lucha por verdad y justicia en la causa AMIA realizará su homenaje virtualmente el domingo a la hora en que se produjo el atentado.