Una investigación en Bolivia insiste en que la carta en agradecimiento al gobierno argentino por el “material bélico” es falsa

Una investigación realizada por un sitio de verificación de noticias falsas y del discurso público en Bolivia respaldó la versión de que es falsa la carta que el ex comandante de la Fuerza Aérea de ese país Jorge Gonzalo Terceros Lara le habría enviado en 2019 al entonces embajador argentino en La Paz , Normando Álvarez García, en agradecimiento por el “material bélico” que habría recibido de parte del gobierno de Mauricio Macri para supuestamente reprimir las protestas tras la salida del poder de Evo Morales.

La presunta donación se conoció a partir de una acusación efectuada el jueves pasado por el ministro de Relaciones Exteriores de la nación vecina, Rogelio Mayta, contra la Argentina y Ecuador por haber entregado “municiones y pertrechos para que se ejecute la represión policial y militar”.

La denuncia fue cuestionada por dos ex ministros de Cambiemos, Jorge Faurie, que se desempeñó como Canciller, y Patricia Bullrich, que ocupó el cargo de ministra de Seguridad y actualmente es la presidenta del PRO, quienes coincidieron en que todo se trata de una “operación política”.

Incluso los propios Álvarez García y Terceros Lara negaron tener relación con la carta en cuestión: el primero de ellos aseguró que en ningún momento recibió el mensaje de agradecimiento, ni tampoco un pedido de las autoridades bolivianas de material bélico, mientras que el segundo sostuvo que el día en el que supuestamente fue enviada, él ya había presentado su renuncia.

Estos últimos dichos son apoyados ahora por la investigación realizada por Bolivia Verifica, un medio digital que forma parte de un proyecto de la Fundación para el Periodismo.

El medio compartió su verificación por redes sociales

Mediante un hilo de Twitter, el portal recordó que “en la misiva, el ex jefe de la aviación militar agradece al entonces gobierno argentino de Mauricio Macri el envío de material antimotín”.

“La carta tiene la fecha 13/11/2019. El abogado de Terceros, Jorge Santistevan, afirmó en contacto con Bolivia Verifica que la misiva no es auténtica porque ‘ese día fue relevado el ex comandante y no era de su competencia hacer ese tipo de contactos’, entre otras razones”, precisó el estudio.

Estas declaraciones van en línea con lo que el mismo letrado comentó a otro medio local, Página Siete, al que le remarcó que “el general, junto al Alto Mando Militar, presentó su renuncia a la entonces presidenta Jeanine Áñez el 13 de noviembre a las nueve de la mañana”.

”Es imposible que haya mandado esa carta, además no es su competencia. El documento es falso y esto es uso de instrumento falsificado. El general Terceros pasó al servicio pasivo el 13 de noviembre de 2019 y presentaremos ante la Fiscalía la renuncia que presentó ese día”, agregó el abogado.

Además, el jurista le envió a Bolivia Verifica “el documento en donde toda la cúpula militar –incluido Terceros- puso su cargo a disposición”, el cual ”tiene fecha 12 de noviembre de 2019, un día antes de la carta de agradecimiento”.

“Corroboramos la veracidad de ese documento porque, a través de la búsqueda inversa de imágenes, detectamos que hay un registro que da cuenta de que fue publicado el 12 de noviembre de 2019″, explicó el portal.

Sumado a esto, el medio compartió dos videos que respaldarían esta versión: una entrevista que dio Áñez a CNN, en la que afirmó que los militares renunciaron tras reunirse con ella luego de que tomara el poder del país, y otro del 13 de noviembre de 2019 a las 3 de la tarde, en el que se observa la toma de juramento a las nuevas autoridades del Alto Mando Militar.

SEGUIR LEYENDO: