“Libertad para viajar ya”: la campaña contra las restricciones a los vuelos que suma más de 50 mil firmas

A sólo horas de que deje de estar en vigencia la normativa que restringe el ingreso al país de ciudadanos provenientes del exterior y mientras se espera por la nuevas medidas del Gobierno Nacional al respecto, un grupo de agencias de viajes impulsa una campaña en el sitio change.org con una demanda clara: le solicitan al presidente Alberto Fernández que “derogue el decreto que no permite ingresar a Argentinos al territorio” .

En la campaña nacional por controlar el posible ingreso de la variante Delta del COVID-19, el Gobierno tomó la decisión de reducir el cupo máximo de ingreso de pasajeros al país: de 2000 personas pasó a sólo 600. La medida tomada en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia generó debate y polémica ante la existencia de miles de argentinos que quedaron varados en el exterior con viajes cancelados, reprogramados o sin fechas precisas para retornar.

“Hace poco, el Gobierno Nacional decidió limitar el ingreso y el egreso a 600 argentinos por día del país. Esto no solo hace que miles de familias que dependen del turismo entren en la quiebra si es que lograron subsistir hasta ahora, sino que también viola las libertades establecidas en la Constitución Nacional”, fundamenta el grupo de agencias de viajes que impulsan la campaña “¡No a las restricciones! Libertad para viajar ya” en el sitio change.org.

El objetivo del texto tiene un fin claro: “Le queremos pedir al presidente Alberto Fernández que derogue el decreto que no permite ingresar a Argentinos al territorio, como así también la salida del país, porque aunque está permitido lo que no hay son vuelos”.

La medida de restricción tomada por el Gobierno tiene como fecha límite el 9 de julio. “El viajar no significa que nos olvidemos del protocolo y cuarentena, pero no es creíble que un Gobierno no pueda controlar a 2000, 3000 o más viajeros que llegan por un solo aeropuerto”, señala el texto.

Hasta el momento, un total de 51.721 personas firmaron de manera virtual la petición que tiene como objetivo alcanzar la cifra de 75.000 adherentes. “Uno de los artículos de la constitución garantiza el derecho a todos los residentes (sean o no argentinos) a entrar y salir del país cuando y como lo requieran. Al limitar ese derecho se está violando una garantía constitucional básica”, fundamenta el comunicado que acompaña la iniciativa.

El grupo de agencias de viajes que impulsa la campaña también hace referencia a la vacunación en el exterior como el objetivo de muchos ciudadanos que se ven en la necesidad de salir del país. “Viajar implica para muchos vacunarse. Son miles de niños que son menores que tienen discapacidades y hace un año y medio que no pueden salir de la casa por ser de riesgo. Hasta hace dos semanas las personas de 45 años tampoco se podían vacunar. Muchos vieron el viajar como una opción para vacunarse”, sostienen.

