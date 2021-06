Ricardo Darín y su mirada sobre la actualidad argentina: “No estamos dando señales de seriedad y eso a futuro es un problema muy grave”

Ricardo Darín y una mirada aguda sobre la actualidad argentina. (Gustavo Gavotti)

El actor Ricardo Darín reflexionó este miércoles sobre la grave crisis social, económica y sanitaria que atraviesa la Argentina y lamentó que “se esté haciendo todo al revés a la hora de llamar a la inversión extranjera” ya que es lo que “va a terminar generando trabajo”.

“No estamos dando garantías. No estamos dando señales de seriedad y eso a futuro es un problema muy grave. Necesitamos que la gente confíe en nosotros y venga a invertir”, planteó el actor.

En particular, al ser consultado sobre la situación del sector cultural, Darín explicó que tanto actores como productores y técnicos la están “pasando muy mal” porque “no están pudiendo cumplir con las necesidades mínimas”.

Si bien aclaró que afortunadamente, dada su larga trayectoria, la crisis no lo afecta personalmente de manera tan aguda, sí se mostró preocupado por las “miles de familias que dependen de que la actividad continúe”.

“Sabemos que nuestro país tiene un problema muy grave que es la cantidad de gente que tiene trabajo muy por fuera de los registros, para esa gente debe ser mucho más difícil todavía” , analizó durante una entrevista con Jonatan Viale, por el canal LN+.

En ese sentido, aseguró que “hay cosas que dan bronca”, como los dichos de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, quien aseguró que las dietas de los diputados “dan vergüenza”.

“No se puede decir en un país donde sabemos lo que pasó con nuestra moneda, donde sabemos lo que ocurre con los salarios, sabemos la lucha permanente que tiene la mayor parte de la población, no se puede decir que los diputados están cobrando mal. Eso es injusto y hay que decirlo. Si lo analiza con profundidad creo que tiene que arrepentirse ”, afirmó Darín.

Y agregó: “De la misma manera que quien dijo que no necesitamos más vacunas”, en referencia a las declaraciones de la diputada del Frente de Todos Mara Brawer, que consideró que la vacuna de Pfizer “tiene un montón de perjuicios”.

Por otro lado, ante la pregunta de uno de los panelistas el actor afirmó que no es momento de compararse con ningún otro país y rogó que la sociedad logre afrontar la crisis “con una mirada común” para no caer en un “sálvese quien pueda”.

“Uruguay es un país ejemplar en muchos sentidos, viví mucho allá. Ellos hicieron muy bien las cosas en un principio y después la situación se complicó. Pero no nos podemos comparar con Uruguay porque nosotros tenemos una arrogancia que ellos no tienen, ellos tienen pausa, nosotros no, somos más atropellados. Son más tolerantes”, reflexionó.

Y agregó: “Esto no es un pataleo contra nadie. Propongo que dejemos de joder y miremos en una misma dirección para recuperar este país que es glorioso”.

Finalmente, Darín se mostró anonadado por los dichos del presidente Alberto Fernández sobre los orígenes de los mexicanos, los brasileños y los argentinos.

“No te puedo creer”, fue su primera reacción, ya que se enteró del episodio durante la entrevista. “¿Y eso lo dijo delante del presidente español?” , preguntó sin salir de su asombro.

“Es muy complejo hablar en público, hay que tener mucho cuidado, están cometiendo desatinos imperdonables en algunos casos”, advirtió el actor, aunque destacó que, más allá de los dichos desafortunados, “hay otras cosas que son más graves”.

