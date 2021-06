Cristian Ritondo: “Es vergonzoso ver cómo votó Argentina contra Israel y no condena lo que pasa en Venezuela”

Cristian Ritondo en el coloquio “Situación de la democracia en la Argentina”

El diputado nacional y jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que la pandemia generó un contexto que fue aprovechado por los líderes populistas para “atropellar las instituciones” y denunció que eso se puede ver en la Argentina “con la avanzada del Gobierno sobre el Poder Judicial”.

En ese sentido, señaló que las medidas restrictivas para combatir la pandemia también representan una tentación para los gobiernos autoritarios. “La actitud populista siempre es creer que puede corregir la vida de las personas, creen que nos pueden decir cuándo abrir, cuándo cerrar y no cree en la responsabilidad ciudadana”, dijo el ex ministro de Seguridad bonaerense durante el coloquio “Situación de la democracia en la Argentina”, organizado en Estados Unidos por el Interamerican Institute for Democracy.

Además, ironizó con que el Gobierno, al igual que otros populismos, “dice querer a los pobres pero lo que hace es multiplicarlos”. “Crean el clientelismo y el subsidio como una política constante y no como una política de emergencia” , resumió.

Por otro lado, Ritondo planteó que los errores en el manejo de la pandemia, “con una cuarentena extensa e inapropiada”, causaron una caída de casi el 12% del PBI , que la pobreza ronde el 50% y que “la educación en algunas provincias haya sido de 3 días de presencialidad en el último año y medio”.

No obstante, según el diputado, el oficialismo solo “ha culpado a la oposición de sus errores, dándole el tratamiento de un enemigo, algo inaceptable en una democracia”. “Nosotros siempre apostamos al diálogo, sin embargo, la contraparte ha sido ingrata”, sostuvo.

Y agregó: “El Presidente renuncia constantemente a la búsqueda de consensos y se radicaliza para contener a los sectores más populistas de su propio frente político; y por eso decimos que la democracia está en peligro”.

El presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner

En cuanto a la política internacional del Gobierno, Ritondo reclamó que el oficialismo deje de dar señales contradictorias y a modo de ejemplo recordó que mientras Alberto Fernández y Martín Guzmán trataban de llegar a un acuerdo con el Club de París y el FMI por la deuda, sus legisladores, sindicalistas y dirigentes sociales pedían que se investigue a las autoridades del Fondo por los crédito otorgados a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri.

“Necesitamos que el Presidente reflexione, que gobierne con aliados internacionales democráticos, que no destrate a Israel, que no ensalce el terrorismo, que no se pelee con los países de la región por cuestiones ideológicas que llevan al fracaso, que deje de apoyar a la dictadura de Maduro, que deje de relacionarnos con aquellos países que no nos llevan a ningún lado”, enumeró el diputado nacional.

Para Ritondo, “es vergonzoso ver cómo votó Argentina contra Israel, haber roto el Grupo de Lima y no condenar lo que pasa en Venezuela”.

Por último, en el plano económico y social, planteó que el país sólo crecerá “si vuelve al camino de la educación y al camino republicano de la división de poderes”. También explicó que para que las empresas extranjeras vengan a invertir en Argentina es fundamental garantizar la estabilidad económica y la seguridad jurídica. “En el último año y medio se aumentaron o crearon 22 impuestos, eso hace es imposible que vengan a invertir”, detalló.

Del encuentro también participaron el Presidente del Instituto Tomas Regalado; el Director Ejecutivo, Carlos Sánchez Berzain; Ricardo Israel; Beatriz Rangel y Mariano Caucino.

