Según el gobierno bonaerense, sería una “aberración” que la Corte Suprema avale la postura de la ciudad de Buenos Aires de mantener las clases presenciales

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron esta mañana en conferencia de prensa los datos sobre la situación epidemiológica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que sería “ una aberración ” que la Corte Suprema de Justicia avale la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para mantener las clases presenciales a pesar del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.

“No sé cómo será el fallo; desde lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia el problema de salud. No hay autonomía entre lo que hace un municipio y el de al lado, porque el virus no se corta en la General Paz. No se puede decir que una jurisdicción haga lo que quiera porque tiene autonomía, cuando hablamos de temas de salud, y menos cuando estamos en una pandemia, porque no va a afectar solo a a esa jurisdicción”, argumentó el funcionario de Axel Kicillof durante una conferencia de prensa.

Y agregó: “ Sería una aberración que se decidiera sobre cuestiones de salud separando jurisdicciones como que son cosas autónomas ; no es un impuesto que puede afectar a la ciudad o a la provincia, es una cuestión de salud que lo que pasa en un lugar no afecta solo a ese lugar”.

