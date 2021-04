En una carta personal, Joe Biden le preguntó a Alberto Fernández por su salud y le ratificó la voluntad de profundizar las relaciones bilaterales

Alberto Fernández y González compartieron un almuerzo por Zoom

En un sobre color madera, con una etiqueta blanca que dice “His Excellency Albero Fernández” (sic) y un sello en mayúsculas con la frase “First Class Do Not Bend” (NdR: que se traduce ‘Primera Clase, no doblar’), llegó una carta personal de Joseph Biden al presidente argentino, que aún está recluido por COVID-19 en la Casa de Huéspedes de Olivos.

La carta personal de Joe Biden fue entregada por Juan González, consejero principal de la Casa Blanca para América latina, que almorzó con el Presidente, su canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Fue una comida atípica en medio de la pandemia: Alberto Fernández solo en su reclusión sanitaria, y González, Solá, Beliz, la subsecretaria del Departamento de Estado, Julie Chung, y la encargada de Negocios, MaryKay Carlson juntos en un salón de Jefatura de Olivos.

Pese al coronavirus, y a la molestia del barbijo obligatorio, todos comieron lo mismo: entrada caprese, carne con ensalada y postre típico. Gaseosa con gusto a pomelo y agua mineral, fueron las bebidas. No hubo vino.

En su carta, Biden se muestra preocupado por la salud de Alberto Fernández y apuesta a profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países. El jefe de Estado agradeció profundamente a González: estaba sorprendido por el gesto del líder demócrata. No se lo esperaba.

La carta que Joseph Biden envió a Alberto Fernández a través de Juan González, su asesor especial para América Latina

Fue un almuerzo de trabajo, en un clima distendido. Alberto Fernández y González abordaron la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). González reiteró que Biden apoya la estrategia de negociación de la deuda externa, y el Presidente ratificó que pagará los 44.000 millones de dólares contraídos por Mauricio Macri.

La agenda de González en la región tiene un dato que no pasó desapercibido en Olivos. El consejero especial de Biden ya visitó Colombia, estará casi 48 horas en Argentina y después viajará hasta Uruguay. Habitualmente, los enviados especiales de la Casa Blanca hacen una escala en Brasilia para consolidar las relaciones bilaterales entre ambos países.

González se saltó la audiencia obligada con Jair Bolsonaro, que fue aliado regional de Donald Trump y repudió el acuerdo multilateral de Cambio Climático firmado en Paris a fines de 2015. Por el contrario, al igual que Biden, Alberto Fernández considera necesario prestar atención al medio ambiente y en ese carril también fluyen ahora las relaciones entre Buenos Aires y Washington.

Tuit escrito por la subsecretaria del Departamento de Estado, Julie Chung, en su cuenta oficial de Twitter, tras el almuerzo con Alberto Fernández en Olivos

“Argentina y EEUU renovando nuestra colaboración mediante el trabajo conjunto en materia de cambio climático y otros desafíos apremiantes para promover la seguridad, la prosperidad y la democracia en las Américas”, escribió la subsecretaria del Departamento de Estado, Julie Chung, en su cuenta oficial de Twitter.

La limitada agenda internacional de Bolsonaro, que no acepta la importancia del tratado de Paris en el escenario global, beneficia a Alberto Fernández en su relación geopolítica con Biden. De hecho, el Presidente de los Estados Unidos organiza una cumbre mundial sobre Cambio Climático desde DC, de la que Bolsonaro fue excluido y Alberto será uno de los oradores por América Latina.

Alberto Fernández durante el almuerzo que compartió con Juan González en la quinta de Olivos

Antes de concluir los postres, Alberto Fernández y González analizaron el impacto del COVID-19 a nivel mundial y trataron la provisión de vacunas que se ve estrangulada por la decisión de los países centrales de acaparar stock frente al escaso poder de las naciones pobres en todo el mundo.

El Presidente planteó la posibilidad de encontrar modos de cooperación bilateral para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, y el enviado especial de Biden respondió que remitiría la propuesta a la Casa Blanca. Millones de dosis de AstraZeneca fueron trasladadas desde México a Estados Unidos para terminar su ciclo de fabricación, que integraban las partidas que pertenecen a la Argentina, y Alberto Fernández está buscando un mecanismo diplomático para lograr su inmediato reenvío a Buenos Aires en plena segunda ola del COVID-19.

Seguir leyendo: