Un grupo de militantes en contra del aborto agredió a un diputado en la esquina del Congreso: “Si votas a favor, sos un asesino”

Un grupo pro vida agredió al diputado José Luis Ramón en la puerta del Congreso

“Si votas a favor del aborto sos un asesino” , le dijeron al diputado mendocino José Luis Ramón en la esquina del Congreso. Estaba por cruzar la calle junto a Luis Di Giacomo, un legislador de Río Negro, y fue abordado por seis militantes pro vida, que llevaban banderas argentinas y pañuelos celestes, y que lo insultaron mientras esperaba que el semáforo se pusiera en rojo.

Lo extraño del suceso es que Ramón votó en contra del aborto en debate que se realizó en el 2018 y repetirá su voto en la discusión que se dé durante el mes de diciembre. Así lo confirmó en diálogo con Infobae. “Voy a seguir cumpliendo con mi palabra. Mantengo la postura de que hay que hacer una consulta popular, pero mi vota va a ser en contra del aborto” , indicó.

Mientras estaba parado en la esquina Ramón fue agredido. No solo lo insultaron, sino que una de las mujeres que estaba presente le pegó con un cartel. Además, le gritaron: “Este va a votar para que la corrupta no vaya presa”. Dos personas, con un redoblante atado a la cintura, lo siguieron mientras cruzaba la avenida Rivadavia. Cuando llegó a la esquina lo dejaron seguir su camino.

El mendocino José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk)

El último mensaje estaba dirigido a su postura sobre la reforma judicial, que tuvo media sanción en el Senado y debe ser tratada en la Cámara baja, y la interpretación de que la aprobación de la ley beneficiará a Cristina Kirchner en sus causas judiciales.

Con respecto a la ley impulsada por el Gobierno, el legislador de Mendoza le explicó a este medio que el proyecto “no puede salir tal cual está” y que “debe tener modificaciones”. Además, aseguró: “Todavía no nos hemos expresado como bloque”.

Ramón lidera el interbloque Unidad Federal que integran seis legisladores. Está sorprendido por la agresión que recibió y no encuentra un motivo que lo explique. “Me descolocó lo que sucedió. Yo no respondí ni me enfrenté a las personas que estaban ahí”, explicó.

La concentración Provida que tuvo lugar el último fin de semana en el Congreso (Franco Fafasuli)

No es la primera vez que Ramón enfrenta momentos incómodos con respecto a sus posiciones dentro del recinto. En septiembre de este año presentó una denuncia por recibir amenazas para votar en contra de la reforma judicial. Mensajes que le llegaron a su teléfono o a través de las redes sociales.

“Son una serie de acciones, todas concatenadas entre sí, sobre la base de un sistema de amedrentamiento, que tiene como objetivo cambiar o intentar cambiar determinadas decisiones en ocasión del ejercicio de la función como Diputado de la Nación”, indicó en esa denuncia en la que individualizó cada mensaje y los números de teléfonos de los que se los habían mandado.

“Es tal nivel de violencia y acoso al que se ha llegado, que los miembros de mi familia no están saliendo a la vida social por temor al escrache y el scarnio de ser agredidos en los lugares públicos. Tal es el acoso y el embate a mi familia; y la necesidad de protegerlos en su integridad, que deviene hasta en la locura de imposibilitar mi labor como legislador”, explicó en aquel momento.

Al legislador lo insultaron y le pegaron con un cartel mientras esperaba para cruzar la calle (NA)

En esta oportunidad, si bien no le restó importancia, prefirió no entrar en la confrontación con las personas que lo rodearon e insultaron. Tampoco hacer ningún comunicado o emitir su opinión en las redes sociales.

El último sábado sectores que se oponen a la legalización del aborto se movilizaron en distintos puntos del país para rechazar el proyecto enviado al Congreso por el gobierno de Alberto Fernández.

La principal concentración se registró frente al Congreso Nacional, lugar donde los militantes “provida” se hicieron presente con sus característicos pañuelos celestes y banderas argentinas.

En las redes sociales, la convocatoria se difundió bajo lemas como “La Mayoría Celeste” o “Contra el aborto salimos todos”. Se trató de la primera acción conjunta organizada por la Iglesia católica, las iglesias evangélicas y la Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil.





