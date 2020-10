Dolores Etchevehere se resiste a dejar el campo: “No voy a salir, me van a tener que sacar muerta”

Dolores Etchevehere, la mujer que ocupó el campo familiar y permitió el ingreso de militantes que responden a Juan Grabois, adelantó que no acatará el fallo que la ordenó a dejar el inmueble. En un audio al que accedió este medio, aseguró: “ No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta ”.

“Una vez más la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví estos 11 años de calvario. Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos y acepta sus órdenes”, aseguró la mujer luego de que la Justicia le ordenara a restituir la posesión del campo familiar a su mamá y a su hermano Luis.

El otro protagonista de esta historia es Juan Grabois, abogado de Dolores Etchevehere y líder de las personas que ingresaron a ocupar las tierras. El dirigente del Frente Patria Grande calificó hoy como un “ fallo adverso ” lo resuelto por la Justicia de Entre Ríos, que ordenó terminar con la ocupación de la estancia Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere. Según se comunicó de manera oficial, los miembros del Proyecto Artigas -el emprendimiento agroecológico que se instaló en el predio intrusado- comunicaron que apelarán la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia.

“A las 15 daremos declaraciones públicas con nuestra posición sobre el fallo adverso y los pasos a seguir", aseguró Grabois en las redes sociales, en tanto que el abogado de Dolores Etchevehere, que permitió el ingreso de los militantes en la estancia, agregó: "Como lo dijimos siempre, respetamos las decisiones de los organismos democráticos y de la ley, y por supuesto que no compartimos la mirada de esta jueza. Apelaremos para que intervenga el tribunal superior”, afirmó uno de sus abogados, Facundo Taboada en declaraciones a la radio AM 750.

Acerca si los militantes se retirarán del predio ocupado, Taboada agregó: “Ahora lo que ocurre es lo que se denomina como efectos suspensivos, que es cuando cada uno de los jueces va decidiendo, pero la situación de hecho queda igual hasta tanto resuelva el último juez”.

La jueza Castagno, a cargo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, en Entre Ríos, resolvió esta mañana desestimar el planteo de Dolores Etchevehere y ordenó el desalojo de la estancia Casa Nueva, el predio ocupado por militantes de Juan Grabois en el marco de un litigio por una sucesión familiar.

Según los argumentos de la magistrada, tanto Dolores Etchevehere como el resto de los activistas del Proyecto Artigas “invadieron el terreno” ubicado en la provincia de Entre Ríos, y calificó el accionar como “inconsulto y clandestino”, por lo que dispuso su “restitución inmediata” vía un “desalojo pacífico" en favor de los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, y su madre, Leonor Barbero Marcial.

Sin barbijos, la familia Etchevehere festejó junto a Patricia Bullrich el fallo judicial en su favor. (Franco Fafasuli)

De esta manera, la Justicia avaló la presentación que realizó tanto la fiscalía a cargo de Oscar Sobko y Mónica Carmona, como la querella del abogado Rubén Pagliotto, quienes aseguraron que la propiedad de la estancia es de Las Margaritas SA y se encontraba usurpada.

“Carece de toda relevancia la discusión sobre el título de propiedad o el estadío del proceso sucesorio. Tal conclusión habilita la procedencia de la cautela interesada a saber el reintegro inmediato de establecimiento rural identificado como Casa Nueva”, dijo la jueza en su resolución.

La jueza también destacó que Dolores y varios de sus “invitados” no tienen domicilio en la provincia y remarcó los impedimentos para circular en el contexto de la pandemia por coronavirus. Además, exigió que se identifiquen a los ocupantes y se deje constancia.

La jueza dictaminó la restitución del predio a Luis Etchevehere y a sus hermanos.

“Que este caso sirva para que la gente vuelva a confiar en la Justicia, vamos a esperar afuera hasta que salga el último usurpador para poder ingresar a nuestra casa”, festejó Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Cambiemos, luego de escuchar el fallo acompañado por sus hermanos y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Anteriormente, el juez Raúl Flores, que había postergado el desalojo de Casa Nueva la semana pasada al considerar que la ocupación de los militantes vinculados a Grabois y el “Proyecto Artigas” tenía “visos de legalidad” y que Dolores Etchevehere estaba en sus prerrogativas tomar posesión de los terrenos ya que la sucesión no estaba concluída.

