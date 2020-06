Otro de los participantes que todavía no fue identificado sería Javier De La torre, ex dueño del Hotel Comercio y uno de los procesados por lavado de dinero en la causa contra el ex secretario de Cristina, Fabián Gutierrez. Otro de los procesados en ese expediente es David Miguel, hermano del cumpleañero. Se lo acusa de haberle comprado un inmueble al secretario de la actual vicepresidenta por un precio muy superior al real, y de dos operaciones sospechosas con vehículos de alta gama.