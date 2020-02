Durante su último viaje a Cuba -donde su hija Florencia realiza un tratamiento médico-, Cristina Kirchner habló del “préstamo ilegal” que el FMI le concedió al gobierno de Mauricio Macri y marcó un contraste entre las reglas internas del prestamista. “Cunado escucho que se dice que no se puede hacer una quita porque su estatuto prohíbe hacer quitas... ¡Perdón! El estatuto también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar dinero. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del Fondo entero”, planteó.