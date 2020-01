El vínculo entre Córdoba y el gobierno central tuvo este mes algunos chispazos. Por ejemplo, en el tironeo por la figura de Carlos Caserio, el senador del PJ provincial que no quería formar parte del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, que pretendía armar una bancada paralela por su resistencia a la figura de la ex presidenta y que fue tentado en esa línea por el Presidente para sumarse al Ministerio del Transporte. No hubo ni bloque aparte. Ni Ministerio.