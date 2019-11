Por lo pronto, el Frente para la Victoria no bajará, ya que sentó su posición cuando se trató el tema en Comisión. Según el FPV, la iniciativa está destinada a impedir candidaturas opositoras, pese a que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, había adelantado que, de aprobarse, entraría en vigencia en las elecciones del 2021, a fin de que no se interpretara que era “una ley con nombre y apellido” en alusión a Cristina Kirchner. Lo cierto es que el kirchnerismo la tomó como una ley direccionada hacia ex funcionarios de la anterior gestión y firmó un dictamen de minoría para expresar su desacuerdo.