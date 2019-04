El proyecto de Carrió y el resto de los diputados de la Coalición Cívica prevé que no podrán ser candidatos o precandidatos para las primarias "las personas condenadas en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por un plazo de ocho años después del cumplimiento de la pena". Extiende la inelegibilidad, no solo a los delitos de corrupción, sino también a los delitos contra el orden económico y financiero, el lavado de activos, el tráfico de estupefacciones, los delitos contra el orden y la seguridad públicos, y contra la integridad sexual.