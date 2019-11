Finalmente, Moyano aclaró que hoy no está en sus planes volver a presidir la central obrera y señaló que “hay varios muchachos jóvenes" para ocupar ese cargo. Sin embargo, eludió responder si entre esos candidatos puede estar su hijo Pablo Moyano: "No sé, no sé. Nosotros (los mas experimentados) estamos para tratar de transmitir nuestra experiencia”.