El abogado de Fatala, Lucio Simonetti, también pidió que sus indagatorias de primera instancia no se lean. Así la audiencia terminó. Duró poco más de 10 minutos. El tribunal dio el cronograma para el próximo lunes. Será el turno de las indagatorias de Mauricio Collareda, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, y Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Las defensas de ambos adelantaron que no van a declarar.