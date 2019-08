A la vez, Dietrich destacó que para poner en marcha todas las medidas anunciadas por Macri, que contemplarán una erogación de 40.000 millones de pesos para el Estado hasta fin de año, no habrá una reducción de ninguna obra pública. Pero no aclaró de dónde saldrán los fondos para compensar el agujero fiscal que quedará para dar una suba del mínimo no imponible de Ganancias, para dar un bono a los estatales o para elevar los montos de los planes sociales como enumeró Macri en su mensaje grabado esta mañana.