Consultado sobre los dichos del precandidato a presidente del Frente de Todos sobre las Leliq, el ex Secretario de Finanzas declaró: "Lo que propone Alberto Fernández se tomó demasiado literalmente. O la plata se usa para prestar al Banco Central o se usa para prestar a fines productivos, si no hay crédito la economía no crece. Tenemos una brutal recesión que está durando demasiado en el tiempo".