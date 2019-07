– Difícil la pregunta. Me parece que tiene que ver con algunos desarrollos profesionales a lo largo de mi vida, en la parte privada, que no he logrado, que tiene que ver con la expansión de algo, un proyecto que tenía. En algún momento invertí en un proyecto de riego y no resultó. Me parece que tiene que ver con la parte profesional, con algunos temas que me quedaron en el tintero que espero que la vida me de revancha.