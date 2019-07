Las referencias a las obras que comenzaron con Macri y fueron terminadas por Horacio Rodríguez Larreta se reiteraron en más de una oportunidad: "El miércoles 10 de julio vamos a inaugurar el Viaducto San Martín y el tren va a volver a circular de punta a punta. Este sueño hecho realidad es posible porque toda la zona de Juan B. Justo no se inunda más. Y no se inunda más porque, con Mauricio como jefe de Gobierno, hicimos la obra del arroyo Maldonado. Sin esa obra hoy no habría viaducto. Sin las bases, es imposible crecer", explicó el jefe de Gabinete.