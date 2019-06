En Tierra del Fuego, no hubo complicaciones energéticas pero los comicios igual se extendieron por demoras. Se registró una serie de curiosidades en las elecciones de la provincia más austral del país. De los 700 DNI disponibles para ser retirados o devueltos en Río Grande y Ushuaia, sólo se entregaron 22 documentos en oficinas estatales que estuvieron abiertas hasta el domingo al mediodía. Hubo, también, 1.117 personas que justificaron la no emisión del voto, la gran mayoría por no figurar en el padrón electoral.