Consultado acerca de la interna que dirime junto a María Eugenia Bielsa, el actual senador se preocupó por dejar en claro que el peronismo está unido: "Que no tengamos una lista única no significa que no tengamos unidad. Con Bielsa formamos un frente juntos. Le dimos la posibilidad a los santafesinos que orden nuestras listas. A ganar hay que ir en junio. Estoy convencido que nuestro frente va ser el más votado en la provincia", remarcó entusiasmado.