-A mi me gusta hablar más de nosotros que diferenciarnos de Perotti. La primera candidata a diputada de la lista nuestra es Silvina Frana, actual legisladora nacional. Nunca votó una ley que afectara a los santafecinos. No votó los fondos buitres, no votó los presupuestos, porque no estaban los recursos que le correspondían a los santafecinos, y no votó el consenso fiscal. Hubo coherencia. Eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia: la coherencia.