"Disculpen el exabrupto pero me parece que las peleas no se dan de rodillas. La única forma que tenemos para cambiar nuestra realidad es ponernos de pie. Y a los compañeros que están conduciendo las instituciones, la confederación, hay que darles tiempo. Ellos nos van a convalidar el plan de lucha, se van a terminar poniendo de frente y si no, van a tener que salir a invalidarlo", sostuvo Biró en relación al conflicto que enfrentó a estos gremios con la CGT.