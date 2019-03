En los últimos quince días se presentaron otras tres contra Rodríguez. Una de la senadora nacional tucumana Silvia Elías de Pérez (Cambiemos), por la actuación del magistrado en una causa por el manejo de fondos del ex Ministerio de Planificación Federal destinados a obras en Tucumán. En ese expediente están acusados Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex gobernador tucumano José Alperovich. Por no tener vinculación con la causa de Muñoz, fue a sorteo y recayó en el consejero abogado Juan Pablo Mas Vélez.