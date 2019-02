"Nos encontramos ante una realidad que a la luz del sentido común resulta evidente: frente a un problema de larga data como son las inundaciones, la falta de soluciones y las reiteradas emergencias que en consecuencia se decretan, son la prueba cabal de una mala administración gubernamental", sostuvo la denuncia a la que accedió Infobae. Las inundaciones no son culpa del clima de la misma forma que no es culpa de la gravedad si una persona salta de un avión sin paracaídas y muere. Es tiempo de que la mala administración de los funcionarios a cargo que deriva en cuantiosos daños no quede más impune".