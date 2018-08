Pero no: la Argentina no es eso. No es necesario cambiar la cultura política ni los hábitos de consumo de las argentinas y los argentinos. Lo que hace falta es orientar al Estado y adoptar políticas que protejan los derechos y estimulen la actividad creativa de nuestros y nuestras compatriotas. Una historia de conquista de derechos, protagonizada por una sociedad activa y movilizada nos enseñó que es posible. Incluso en medio de todas las tensiones que atravesaron al país en las últimas décadas y luego de situaciones de alto conflicto, supimos consolidar avances y sostener la democracia.