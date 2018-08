Hasta ahora, Drogas Peligrosas no cuenta con un cronograma de traslado, no se sabe cuándo los detenidos cuya lista incluye también a Walter Fargyas, ex presidente de Enarsa capturado en su departamento de la calle Tres de Febrero o el empresario inmobiliario Claudio Javier Glazman, arrestado en su domicilio en Olivos, serán enviados para sentarse ante los investigadores de Comodoro Py.