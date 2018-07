Dujovne y su viaje a New York se explica en esta lógica de poder. El ministro de Hacienda y Finanzas se reunirá con los inversores norteamericanos que operan en Buenos Aires y su tarea consistirá en despejar dudas y ratificar que Macri no cambiará su programa de gobierno. En Wall Street hicieron ruido las versiones sobre nuevos impuestos y una ruptura del esquema de traslado de subsidios de la energía a las tarifas que pagan los consumidores. Estas versiones salieron de Balcarce 50 y llegaron sin escalas a Manhattan. Por eso, Dujovne reiterará como una letanía que no se crearan gravámenes y que los aumentos de gas y electricidad se ejecutaran en los plazos previstos.