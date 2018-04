Todo lo sucedido a partir de las 0730 Hs. del 15 de noviembre de 2017, es materia de controversia. Desde la celeridad con la que la Armada instrumentó el operativo de búsqueda y rescate (SAR – SUB) hasta la cantidad y tenor de las últimas comunicaciones del San Juan con su comando superior, el objetivo de la real misión de la nave, y hasta la verosimilitud de la "explosión" detectada por un organismo internacional que controla ensayos nucleares. Hoy también puesta en duda por algunos especialistas navales , que sostienen con no poco fundamento, que bien podría haberse tratado de una "implosión" propia del quiebre de la resistencia estructural de la nave, al comenzar a descender sin control a profundidades que superaban las que por diseño podía resistir. "De allí que no se encuentren rastros, todo está aprisionado en el interior del San Juan" sostiene un reconocido Ingeniero Naval con experiencia en reparación de unidades de la Armada.