Esta vez, como en el reclamo contra el 2×1, hijos de condenados por delitos de lesa humanidad agrupados en 'Historias desobedientes' marcharon con su bandera y, como es usual cada 24 de marzo, hubo desde actores (Luis Machín, Luis Ziembrowski, Boy Olmi, etcétera); políticos de distintos sectores (no oficialistas) que incluyeron desde Amado Boudou a ex funcionarios de Carta Abierta como Ricardo Forster; sindicalistas con sus columnas como Juan Carlos Schmid por la CGT y Julio Piumato de Judiciales e intendentes peronistas como Mario Secco, Jorge Ferraresi y Gustavo Menéndez, entre otros. Un dato: el ex jefe de campaña de Florencio Randazzo Alberto Fernández marchó junto al presidente del PJ de Buenos Aires, Menéndez; el del Congreso del PJ, Fernando Espinoza; la intendenta Verónica Magario; Daniel Filmus y Víctor Santa María de la Capital y Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria.