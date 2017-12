Dudó hasta última hora. No sabía si era el momento correcto de romper el silencio. Supo de las cartas de puño y letra que ex funcionarios kirchneristas enviaron desde la cárcel y decidió dar la entrevista. Fue en la biblioteca del penal de Ezeiza. Tenía un cuaderno con anotaciones de las causas judiciales en las que está procesado, una lapicera color negro, un termo con agua caliente para el mate, servilletas de papel y dos sobres de edulcorante. "Y bueno, ya está, no lo voy a hacer venir hasta acá por nada. ¿No le parece?". Lázaro Báez finalmente se sentó en una silla de plástico y aceptó responder frente a la cámara de Infobae.