—Sí, en el 55 me echaron de Télam, y pensé que me iba de Casa Rosada, pero me acreditó Clarín, donde estuve 16 años. Me recibió Roberto Noble. Me llevaron Luis Clur y Rául Fernández, los dos secretarios de redacción. Estaba en Moreno 840 la redacción. Noble me dijo, "ahora a la tarea", y me dí vuelta y me llevé la pared por delante, de lo nervioso que estaba.