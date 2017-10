La de hoy no es cualquier elección de mitad de mandato, que por lo general suelen representar una simple redistribución de cargos en el parlamento. Estas elecciones en cambio tienen un significado político de mediano y largo plazo, importante para todo el sistema político, porque determinará por un lado el futuro de Mauricio Macri, al abrir la puerta a la posibilidad de la continuidad o no del macrismo en el poder –ya no por dos años, sino por seis-, y por otro lado, porque serán decisivas para el futuro y la renovación del peronismo.