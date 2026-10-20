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¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027? Alfredo Arosemena dio pistas sobre el futuro deportivo ‘blanquiazul’

El administrador del club ‘íntimo’ elogió el trabajo del entrenador argentino y aprovechó para responder sobre su continuidad y de los Franco Navarro de cara al próximo año

¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027? Alfredo Arosemena dio pistas sobre el futuro deportivo ‘blanquiazul’
¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027? Alfredo Arosemena dio pistas sobre el futuro deportivo ‘blanquiazul’
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Alianza Lima sostiene su pelea por el Torneo Clausura 2026 con la aspiración de sumarlo al Apertura y alcanzar el título nacional. Gran parte de este éxito se debe al técnico Pablo Guede, quien recibió elogios de parte del administrador del club, Alfredo Arosemena, que a su vez dio pistas sobre su continuidad y la de los Franco Navarro.

El directivo ‘blanquiazul’ valoró la preparación que el DT argentino realiza para cada partido. “Él es sincero. Es una persona súper estudiosa del fútbol. Lo respeto mucho, es un gran técnico. Lee y analiza toda la semana muy bien a cada uno de sus rivales, es muy táctico”, señaló en el programa Fútbol Como Cancha.

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Arosemena recordó que, en ciertos amistosos, llegó a cuestionarse algunas decisiones tácticas. Con el paso de los días entendía que esos ensayos respondían a una planificación vinculada con el desafío que Alianza Lima tendría más adelante. “Era porque él ya sabía lo que se venía la siguiente semana y cómo tenía que jugar en altura”, relató.

El técnico de Alianza Lima resolvió las dudas tras los cuestionamientos por planteamiento en el amistoso. (L1 Max)

El administrador explicó que Pablo Guede diseña sus posibilidades como un “tetris”, con un mapa de opciones que contempla las características de los futbolistas y los planteamientos que puede encontrar en cada rival.

“El técnico es súper minucioso, llega muy bien al jugador y es súper exigente en el trabajo. Te das cuenta que él puede tener un jugador súper bueno, pero que si no le cumple o tiene una inconducta, él lo va a dejar de lado”, afirmó.

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La postura del estratega ante la disciplina también recibió el respaldo del administrador. “Ahí nosotros como administración no nos metemos porque si confiamos en el técnico le tenemos que dar toda la confianza para que él haga lo que tenga que hacer, y mira cómo los resultados se han ido dando”, sostuvo.

Alfredo Arosemena – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
Alfredo Arosemena se convirtió en administrador de Alianza Lima a finales de julio del 2026. - créditos: Alianza Lima

Alfredo Arosemena resaltó el lado humano de Pablo Guede

El elogio de Alfredo Arosemena no se limitó al conocimiento futbolístico de Pablo Guede, ya que describió una relación cotidiana positiva y destacó el cuidado que el DT brinda a los jugadores sin reducir el nivel de exigencia.

Es un gran tipo, de verdad. Es una muy buena persona”, expresó sobre la faceta personal de Guede, la cual le permitió entender mejor.

“Detrás de un personaje siempre hay una persona y dije ‘acá hay algo interesante’. La relación en el día a día es estupenda, y con los jugadores es estupenda: los cuida, los blinda y les exige”, añadió.

Pablo Guedes – Nicolás Díaz – Alianza Lima – Perú – deportes – 30 septiembre
Pablo Guede abrazó a Alejandro Duarte en público, una muestra de respaldo cuando el arquero de Alianza Lima cometió errores que costaron resultados. - captura: Movistar Deportes

¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027?

La continuidad de Pablo Guede para 2027 no está confirmada. Alfredo Arosemena aclaró que la posibilidad dependerá también de la decisión del técnico argentino y que el club no pretende anticipar una definición antes de cumplir las metas deportivas. “¿Gane o pierda el torneo se queda en Alianza Lima? No lo sabemos, eso también dependerá de él. ¿Nosotros queremos? ¿Por qué no? Imagínate tener a un técnico que campeona”, manifestó.

El administrador ‘íntimo’ extendió esa posición a Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo. Por ahora, indicó, no existe un cambio definido en la estructura y el foco está puesto en el cierre del campeonato. “¿Los Navarro seguirán en Alianza Lima? De momento todo sigue igual, también dependerá de ellos, pero para nosotros de momento todo sigue igual”, expuso.

“No podemos adelantarnos a lo que va a pasar si todavía no hemos pasado las metas previas, y la principal es campeonar. Una vez que acabe el campeonato, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar todas las partes por el bien del club”, completó acerca de las decisiones que se tomarán más adelante.

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