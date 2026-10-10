A qué hora juega Perú vs Brasil: semifinal por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú se enfrentará a Brasil en la semifinal del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 2026.

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La selección peruana de vóley derrotó 3-0 a Uruguay este viernes 9 de octubre y avanzó a las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 2026 como líder del Grupo A. Su próximo rival será Brasil, que terminó segundo en el Grupo B tras perder 3-1 ante Argentina en la última jornada. Conoce en esta nota el horario del partido.

Horarios del Perú vs Brasil

El Perú vs Brasil está pactado para este sábado 10 de octubre a las 17:00 horas (horario peruano) en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte situado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 19:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Cómo clasificó Perú a semifinales

Perú clasificó a las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026 como líder del Grupo A, tras ganar sus tres partidos en Maracaibo, Venezuela. El equipo dirigido por Martín Escudero comenzó su campaña con una victoria por 3-1 ante Chile en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte.

La selección nacional se impuso con parciales de 26-24, 25-12, 21-25 y 25-19. El primer set fue ajustado, pero Perú logró resolverlo a su favor y tomó confianza para dominar el segundo con amplia diferencia. Chile reaccionó en la tercera manga, aunque la ‘bicolor’ retomó el control en el cuarto parcial y selló su estreno con triunfo.

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En su segunda presentación, Perú enfrentó a Venezuela, anfitriona del certamen, y volvió a imponerse por 3-1. Las peruanas ganaron por 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17, en un encuentro que exigió capacidad de respuesta ante la reacción local. Tras llevarse el primer set, el cuadro nacional cedió el segundo, pero recuperó la ventaja en un tercer parcial disputado. Luego, cerró el partido con solvencia en la cuarta manga. Camila Monge fue la máxima anotadora peruana con 17 puntos.

El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

Con seis unidades, Perú aseguró su presencia en semifinales antes de disputar la última fecha de la fase de grupos. El cierre llegó ante Uruguay, rival al que venció por 3-0 con parciales de 25-23, 25-18 y 25-11.

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El duelo ante las uruguayas empezó con dificultades. La ‘celeste’ tuvo ventajas en los dos primeros sets, pero Perú reaccionó en los momentos decisivos. En el primero, remontó un marcador adverso y resolvió el 25-23 final. En el segundo, revirtió un 17-15 en contra para imponerse con una seguidilla de puntos.

La diferencia fue más amplia en el tercer parcial. La ‘blanquirroja’ pasó del 8-4 al 17-6 y no volvió a ceder terreno. Con tres victorias consecutivas, nueve puntos y el primer lugar del Grupo A, la selección nacional avanzó a semifinales.

Perú venció 3-1 a Uruguay y aseguró su primer lugar en el Grupo A.

Brasil llega golpeado tras perder ante Argentina

Brasil y Argentina protagonizaron uno de los partidos más disputados de la tercera fecha. Ambos equipos llegaron invictos, con la posibilidad de terminar como líderes del Grupo B y enfrentar al segundo clasificado del Grupo A en semifinales.

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El elenco ‘albiceleste’ mostró mayor solidez y se impuso 3-1, en un encuentro que superó las dos horas, tuvo parciales ajustados e hizo vibrar a todos los hinchas presentes en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Las ‘panteritas’ ganaron los dos primeros sets por 25-23 y 27-25. Las brasileñas reaccionaron en el tercero y descontaron tras imponerse 30-28. Finalmente, la selección argentina cerró la victoria con un 25-22 en el cuarto parcial y evitó la definición en un quinto set.

Un clásico sudamericano que se definió en un rally espectacular. Argentina supo aguantar la presión de Brasil y cerró el partido para asegurar una victoria clave en el torneo. Disfruta de la jugada completa y la euforia del triunfo. | YouTube / Voley zone