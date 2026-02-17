Pedro García lapidó a Christian Cueva por su estado físico e ironizó: “Avísenle a Juan Pablo II que pueden jugar 11 jugadores″

El periodista deportivo cuestionó el arranque de 'Aladino' en el cuadro de Chongoyape. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La derrota de Juan Pablo II en condición de local frente a Sporting Cristal profundizó la crisis del conjunto de Chongoyape en el Torneo Apertura 2026. El equipo suma únicamente un punto y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla, lejos de las expectativas generadas al inicio del campeonato. En este escenario, el rendimiento de Christian Cueva quedó bajo la lupa, desplazado del protagonismo que se esperaba y convertido en foco de debate futbolístico.

Las críticas más directas provinieron de Pedro García, quien cuestionó el estado físico y lanzó irónico comentario. “Hay que decirle a Juan Pablo II que pueden jugar con 11, no tienen que jugar con 10”.

El periodista deportivo destacó el ambiente del complejo deportivo de Juan Pablo II, aunque centró su análisis en la falta de aporte del mediocampista: “El reglamento dice 11 contra 11 y Juan Pablo II jugó con 10. ¿Cueva no puede jugar con ese estado físico? Por eso digo que eran 10. Cueva no la tocó, no quitó, no participó, no gravitó. Cristal fue más que su rival en todo el partido, eso no se discute”.

La actuación de Christian Cueva en el choque con los ‘celestes’ generó interrogantes sobre su condición física y su capacidad para asumir un rol determinante en el equipo. Durante la primera parte, el volante no logró intervenir en las acciones ofensivas ni defensivas, situación que derivó en su reemplazo al descanso.

Con golazos de Felipe Vizeu y Luis Iberico, los 'celestes' se impusieron en Chongoyape por la tercera jornada - Crédito: L1MAX.

Mensaje de Pedro García a Christian Cueva

En su análisis, Pedro García dirigió un mensaje personal a Christian Cueva: “Creo que Cueva tiene que dignificar su propia carrera y jugar al fútbol. Puede jugar mal un partido, puedes cometer errores dentro de tener la pelota, te la quitan, estuviste desacertado en los pases porque no estás fino, eso puede pasar, es parte del juego”.

El periodista deportivo remarcó que, incluso con la preparación adecuada, existen partidos donde el rendimiento no acompaña, aunque consideró inaceptable la falta de participación: “No puede ser que no participes del partido y Cueva no lo hizo, no tocó la pelota. Dime que jugó mal, es parte del juego, pero no participar, no tocar la pelota en 45 minutos. ¿Te parece que el técnico pueda cambiar a Cueva a los 45 minutos? ¿Cuándo Cueva en su vida ha sido cambiado al mediotiempo? Solamente luego de una lesión o tras un rotundo fracaso. Me sorprendió. El peor Cueva que he visto”.

Pedro Eloy insistió en que el ‘Cholo’ no puede permitirse ofrecer un nivel de exigencia inferior al que demanda su trayectoria: “¿Falta de exigencia? Él no puede permitirse ofrecer ese requerimiento”.

Christian Cueva es el '10' y uno de los capitanes de Juan Pablo II. - créditos: Juan Pablo II

DT de Juan Pablo II sobre su charla con Ricardo Gareca por Christian Cueva

El técnico de Juan Pablo II, Marcelo Zuleta, también abordó la situación de Christian Cueva, revelando detalles de una conversación con Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana. “Hablé con Ricardo Gareca con respecto al fútbol ecuatoriano y Cueva. Unos ítems que son buenos siempre entre los colegas, sabemos algunas situaciones que tenemos que manejar, así que estamos muy contentos con el cuerpo técnico de estar en este club”, indicó para el programa de YouTube, Fútbol Champán, previo al inicio de la Liga 1 2026.

Respecto al presente del talentoso volante, el DT manifestó su confianza en que el mediocampista pueda reencontrar su mejor versión: “Christian está bárbaro, tiene muchas ganas de hacer un buen año. Viene de un medio que yo conozco mucho que es Ecuador, estaba en Emelec, no le tocó jugar mucho. Esperemos recuperar ese ‘Cuevita’ que hace un tiempo no se ve”.