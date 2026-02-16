Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El club del Rímac, que recientemente levantó vuelo en el campeonato doméstico, no puede fallar en el Estadio Río Parapití. La obligación es asaltar el recinto e imponerse al ‘gallo norteño’

Sporting Cristal arranca su camino
Sporting Cristal arranca su camino en la Copa Libertadores midiéndose contra Club 2 de Mayo. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal tendrá una noche que bien puede valer un quiebre deportivo en el presente año. Los ‘celestes’, de irregular ritmo en el Torneo Apertura 2026, aparecen por primera vez en la CONMEBOL Libertadores 2026 para desafiar a Club 2 de Mayo por el encuentro de ida de la Fase 2.

De acuerdo con el itinerario oficial del campeonato más importante de clubes de América, el cotejo se realizará este martes 17 de febrero a partir de las 19:30 horas de Perú / 21:30 horas de Paraguay, bajo la señal de transmisión de ESPN y Disney +.

Sporting Cristal está listo para arrancar su andadura en la Copa Libertadores. Sabe a la perfección que no debe mirar por encima del hombro a su oponente, que con un fútbol pragmático y directo se llevó por delante a Alianza Lima en una llave memorable saldada en Matute.

El conjunto encabezado por Paulo Autuori ha levantado cabeza luego de un inicio trémulo en la Liga 1 2026 plasmado en un empate contra Deportivo Garcilaso y una caída contra FBC Melgar. El lance de recuperación llegó hace no mucho luego de imponerse con autoridad frente a Juan Pablo II College.

Con golazos de Felipe Vizeu y Luis Iberico, los 'celestes' se impusieron en Chongoyape por la tercera jornada - Crédito: L1MAX.

El Club 2 de Mayo, dirigido por Eduardo Ledesma, prosigue su participación internacional frente a un conjunto ‘rimense’ en medio de dificultades en el Apertura 2026. El conjunto de Pedro Juan Caballero solo ha acumulado dos puntos en cinco partidos, se mantiene en el penúltimo puesto y aún no conoce la victoria en el presente campeonato.

En su última participación liguera, conviene mencionar, el ‘gallo norteño’ fue vapuleado 3-0 a manos del Ameliano, actual escolta del líder Olimpia, en La Fortaleza del Pikysyry. Posiblemente el esfuerzo de la Copa agotó demasiado al club que está centrando toda su atención en avanzar en la Libertadores.

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento de Sporting Cristal y Sportivo 2 de Mayo, por la ida de la Fase 2 Copa Libertadores 2026, está previsto para desarrollarse este martes 17 de mayo, a partir de las 19:30 horas de Perú y 21:30 hora de Paraguay, de acuerdo a la programación oficial. El duelo tendrá lugar en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Canal para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

La transmisión oficial del encuentro entre el cuadro ‘celeste’ y el ‘gallo norteño’ estará a cargo de la señal internacional de ESPN, que tiene los derechos exclusivos para emitir en vivo la Copa Libertadores en Perú y toda Sudamérica. Además, el compromiso podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible en dispositivos móviles y ordenadores mediante suscripción.

De igual manera, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura especial del enfrentamiento, con un enfoque en el rendimiento del conjunto ‘rimense’. A través de nuestra website, podrás seguir todas las incidencias del duelo: minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y un resumen completo del encuentro. ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal vs Club 2 de Mayo: alineaciones probables del partido por Copa Libertadores 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Catriel Cabellos; Cristian Benavente, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.

- Club 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, César Castro; Sergio Sanabria; Ezequiel Aranda, Oscar Romero, Alan Gómez, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruíz Díaz.

